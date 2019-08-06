Кашмир больше не особая статья

Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир в состав страны, большинство населения которой составляют индусы. Президент Рам Натх Ковинд своим указом отменил 370-ю статью конституции, которая закрепляла за штатом особый статус, не позволявший, с точки зрения Дели, эффективно развивать регион и бороться с сепаратистскими группировками. Кашмир остается яблоком раздора между Дели и Исламабадом, и Пакистан в ответ уже пригрозил «использовать все средства» против действий Индии. Однако посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заверил “Ъ”, что мировое сообщество поддержит индийские власти в их решимости «устранить препятствие на пути к национальной консолидации».

О том, что индийское руководство приступило к пересмотру особого статуса приграничного с Пакистаном штата Джамму и Кашмир, сообщил вчера глава МВД Индии Амит Шах. Представляя в парламенте указ президента Рама Натха Ковинда, отменяющий 370-ю статью конституции, Амит Шах заявил, что на территории Джамму и Кашмира, единственного индийского штата, населенного преимущественно мусульманами, «теперь будут действовать все положения конституции».

Формально, чтобы стать законом, указ еще должен быть утвержден парламентом. Однако в том, что он будет одобрен, нет никаких сомнений. После уверенной победы весной на всеобщих выборах правящая «Бхаратия джаната парти» получила конституционное большинство, обеспечивающее поддержку самых смелых инициатив премьера Нарендры Моди.

Одной из таких инициатив и стало решение изменить статус Джамму и Кашмира, на протяжении семи десятилетий индийской независимости жившего обособленно от остальной страны и остававшегося ее самым проблемным регионом, на территории которого действовали группировки нескольких поколений борцов за независимость. Теперь же отношения центра и мятежного штата радикально изменятся. Если раньше большинство решений, принятых центральным правительством, должно было утверждаться местной ассамблеей, то теперь штат переходит под прямое управление центра, как и другие штаты. Кроме того, после изменения статуса Джамму и Кашмира право покупать землю в Кашмире получают все граждане Индии, а не только жители штата, как это было раньше.

Особый статус Кашмира, остававшийся неизменным на протяжении десятилетий, стал результатом непростых договоренностей, достигнутых вскоре после обретения Индией независимости в августе 1947 года. Тогдашний правитель княжества Джамму и Кашмир махараджа Хари Сингх подписал соглашение о вхождении территории в состав Индии, при этом выторговав у индийского руководства ряд особых прав для своего княжества. Впрочем, уже тогда стороны договорились, что особый статус Джамму и Кашира будет иметь «временный характер», не уточнив, сколь долго он будет существовать.

В свою очередь, Пакистан не смирился с вхождением Джамму и Кашмира в состав Индии, расценил это как «оккупацию» и стал поддерживать действующие на территории штата сепаратистские группировки. Из трех индо-пакистанских войн Кашмир был причиной двух — в 1947-м и 1965-м. Причем первая война вспыхнула сразу после того, как обе страны обрели независимость в результате раздела Британской Индии на Индию и Пакистан. Тогда Пакистан сумел оккупировать треть Кашмира.

Новый шаг индийского руководства уже вызвал решительное осуждение Исламабада. В полученном вчера “Ъ” заявлении МИД Пакистана говорится, что «оккупируемый Индией Джамму и Кашмир остается спорной территорией, что признается международным сообществом». «Как одна из сторон этого спора Пакистан использует все средства для того, чтобы противостоять этим незаконным шагам»,— говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны. Вчера же премьер-министр Пакистана Имран Хан, в конце июля побывавший с визитом в Вашингтоне, призвал президента США Дональда Трампа реализовать свое обещание выступить посредником между сторонами конфликта (напомним, что Индия любое международное посредничество категорически отвергает).

Между тем, разъясняя “Ъ” смысл неоднозначного решения индийского руководства по Джамму и Кашмиру, посол Индии в России Бала Венкатеш Варма назвал его «гигантским шагом на пути национальной интеграции, который позволит уравнять Джамму и Кашмир с другими регионами и будет способствовать экономическому росту региона вместе с остальной Индией».

Отвечая на вопрос “Ъ”, почему этот шаг был сделан именно сейчас, посол Варма напомнил, что положение об особом статусе Джамму и Кашмира было включено в конституцию еще семь десятилетий назад как временная мера и теперь стало анахронизмом. «Статья 370 конституции превратилась в препятствие для дальнейшего развития страны, и ее пришлось упразднить»,— пояснил индийский дипломат. При этом он выразил уверенность в том, что действия индийского руководства, стремящегося укрепить многонациональную индийскую федерацию, «встретят полное понимание и одобрение мирового сообщества».

Сергей Строкань