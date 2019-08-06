«Башинформсвязь» попала на камеры

Контракт на закупку дорожных камер для муниципальных дорог в Башкирии, начальной стоимостью 2,38 млрд руб., вызвал ажиотаж у участников рынка. Со второй попытки его смогла получить «дочка» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Для победы в тендере телеком-оператору пришлось обратиться в ФАС, а на торгах — прибегнуть к демпингу и снизить начальную цену контракта на 26%, до 1,77 млрд руб. Торги прошли в жесткой конкуренции со структурой Сбербанка — «Сбербанк-сервисом». На первом аукционе из-за недопуска «Башинформсвязи» к участию в торгах они завершились победой структуры Сбербанка, снизившей цену всего на 5,5%, до 2,24 млрд руб.

ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» вчера подвело итоги повторного аукциона на отбор поставщика 609 комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах для установки в 62 муниципалитетах республики. Техника закупается в аренду на пять лет, после чего арендодатель по условиям аукциона должен безвозмездно передать ее госзаказчику. Победителем тендера ГКУ вчера признало «дочку» «Ростелекома» — ПАО «Башинформсвязь». Как следует из протоколов подведения итогов аукциона, телеком-оператор снизил начальную цену контракта, составлявшую 2,38 млрд руб. на 26%, до 1,77 млрд руб.

По информации „Ъ“, в торгах приняли участие пять претендентов: «Башинформсвязь», московский концерн радиостроения «Вега», компания «Сбербанк-сервис», ООО «Национальный центр информатизации» (Татарстан) и ООО «Московские высоковольтные линии». «Вега» на первом этапе торгов предложила самую низкую цену контракта — 1,76 млрд руб., но ее заявка была отклонена. Аукционная комиссия решила, что участник не учел запрет на допуск программного обеспечения иностранного производства. Предложенный концерном комплекс «Призма-Stos» отсутствует в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и в аналогичном реестре государств — участников Евразийского экономического союза, сообщили „Ъ“ в ГКУ.

После выбытия «Веги» борьбу за контракт продолжили «Башинформсвязь» и ООО «Сбербанк-сервис». «Сбербанк-сервис» снизил цену поставки техники до 1,79 млрд руб., «Башинформсвязь» — до 1,77 млрд руб., чем обеспечил победу в тендере.

Стоимость аренды одного комплекса в месяц составит, таким образом, 48,3 тыс. руб., отметили в «Транспортной дирекции РБ».

Техника должна быть поставлена в регион до мая 2020 года, в том числе первые 150 комплексов — до конца текущего года.

Напомним, что первую попытку отобрать поставщика ГКУ предприняло в июле этого года. Тогда госзаказчик допустил к участию в аукционе только двух из восьми претендентов — «Сбербанк-сервис» и московское ООО «МВС МС» (принадлежит Андрею Денисенкову). Победителем тендера было признано «Сбербанк-сервис», предложившее исполнить контракт с дисконтом 5,5%, за 2,24 млрд руб.

«Башинформсвязь» и еще семь претендентов, в том числе концерн «Вега», ООО «Национальный центр информатизации», ООО «Алагер», ИП Антон Евдокимов, компании «Ольвия», «Нэт бай нэт холдинг», «ЭМСИС» обратились с жалобами в ФАС России, где указали на нарушение госзаказчиком закона о контрактной системе. ФАС, рассмотрев жалобы, признала заказчика нарушившим законодательство, в том числе необоснованно отклонившим заявку «Башинформсвязи». Телеком-оператору было отказано в допуске к торгам за то, что он не указал в заявке название операционной системы промышленного компьютера, входящего в состав дорожного комплекса, и показатель погрешности при измерении скорости транспорта в процентах (компания указала ее только в км/ч). В ФАС сочли, что нарушений в заявке телеком-оператора не было.

В своем предписании ФАС обязала «Транспортную дирекцию РБ» аннулировать протокол аукциона. Закупка была возвращена на этап подачи заявок.

В «Сбербанк-сервисе» вчера получить комментарий не удалось: в приемной компании сообщили, что уполномоченное общаться с журналистами лицо в отпуске.

На звонки в концерне радиостроения «Вега» вчера никто не отвечал.

Арбитражный поверенный Роман Потапов считает, что демпинг на торгах стал возможен из-за того, что цена контракта изначально была завышена. «При размещении аукциона заказчик использовал такой показатель, как ежемесячный платеж за аренду. Но если внимательно изучить условия аукционной документации, можно сделать вывод, что это на самом деле была завуалированная покупка техники в рассрочку. По самым приблизительным подсчетам при средней рыночной стоимости такого комплекса около 2 млн руб., этот контракт можно было бы исполнить суммарно за 1,1 млрд руб.»,— отметил собеседник.

Влада Шипилова, Майя Иванова