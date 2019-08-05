РБК: Минобороны и Росгвардия разрешили продавать лом без торгов

Минобороны и Росгвардия получили право продавать лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без торгов компании «Транслом». Это следует из указа президента России Владимира Путина от 2 августа, копия которого оказалась в распоряжении РБК. Исключение — «продукты утилизации вооружения и военной техники».

Проект указа был опубликован на официальном сайте gov.ru. еще в марте 2017 года, утверждает издание. Тогда министр обороны Сергей Шойгу обратился к президенту, чтобы компании «Транслом» предоставили приоритетное право на покупку лома. С подобной просьбой через год обратился глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Транслом», как отмечает издание, связывают с интересами бизнесменов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Она реализует лом, имеющийся у Минобороны РЖД. «Транслом» — бывшая структура РЖД. В 2016 году он перешел во владение к Алексею Золотареву, который является экс-партнером помощника президента и экс-министра транспорта Игоря Левитина. После этого выручка компании увеличилась в два раза: в 2018 году она составила более 27 млрд руб.

Напомним, в декабре прошлого года ФАС возбудила уголовное отношение против Минобороны за нарушение конкуренции, писало ранее РБК. Это было связано с аукционами черных и цветных металлов, на которых в 2018 году победила одна и та же компания — «Транслом». Жалобу подали предприятия, которые также участвовали в торгах. ФАС выяснила, что конкурентная борьба была только на одном из семи торгов, на остальных «Транслом» выплачивал изначальную стоимость. Как тогда сообщалось, рассмотрение дела могло состояться 12 июля.

Подробнее о проекте указа — в публикации “Ъ”.