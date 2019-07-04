ФАС обвинила Минобороны в нарушении конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в декабре прошлого года возбудила уголовное дело в отношении Минобороны России и подведомственной ему организации «Специальное территориальное управление имущественных отношений» о нарушении закона о конкуренции. Копия заключения комиссии ведомства оказалась в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил ее глава Олег Корнеев.

По словам господина Корнеева, в 2018 году Минобороны провело семь открытых аукционов по продаже лома черных и цветных металлов, на которых победила компания «Транслом» Алексея Золотарева. Предприятия, которые участвовали в торгах, подали жалобу. Они отмечали, что в состав укрупненных лотов был включен лом черных и цветных металлов, который находится в разных российских регионах, и не все организации могут вывести сырье сразу из нескольких мест. Кроме того, укрупнение лотов повышало их минимальную стоимость.

ФАС выяснила, что лом, который выставлялся на торги, находился не менее чем в 24 регионах. При этом начальная цена лота на самом маленьком аукционе составила 189 млн руб., а общая стоимость имущества — не менее 2 млрд руб. Конкурентная борьба наблюдалась только на одном из торгов, где итоговая стоимость выставленного имущества оказалась в два раза больше изначальной (377 млн руб.). На остальных аукционах «Транслом» выплачивал изначальную стоимость.

Если нарушение правил торгов (ч. 1 и 2 ст. 17 закона «О защите конкуренции») подтвердится, суд имеет право признать их недействительными. Рассмотрение уголовного дела должно состояться 12 июля.