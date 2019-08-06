«Крошка-картошка» уедет в «Депо»

Совладельцы сети кафе «Крошка-картошка» Андрей Конончук и Виталий Науменко начинают новый ресторанный проект. Вместе с партнерами они откроют пространство из 20 баров на территории фуд-молла «Депо» в Москве. Это пока новый, но уже набирающий популярность формат.

О новом проекте совладельцев сети кафе быстрого питания «Крошка-картошка» (объединяет более 300 точек) Виталия Науменко и Андрея Конончука стало известно из ЕГРЮЛ. В апреле 2019 года в Москве было создано ООО «Авама», где они стали владеть по 25%. Еще 17% новой компании получил совладелец клуба Gipsy и один из основателей фуд-корта «The 21» Александр Дульщиков. По 16,5% «Авамы» владеют Дмитрий Лисичкин и Алена Михалкина. Господин Науменко рассказал “Ъ”, что компания создана под проект по созданию пространства примерно из 20 баров. Объект разместится на территории фуд-молла «Депо» (объединяет около 75 ресторанных концепций, контролируется «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева). В здании площадью около 1,2 тыс. кв. м ведутся отделочные работы, говорит собеседник “Ъ”, близкий к «Депо». Собеседник на рынке недвижимости оценил стоимость отделки примерно в 10 млн руб. без учета затрат на оборудование и пр.

По словам Виталия Науменко, управлять проектом будет Антон Саркисов, один из основателей «The 21». Ранее он также участвовал в развитии Simachev Bar, Gipsy, ресторанов «Долмама» и «Арагви». Алена Михалкина — супруга Антона Саркисова и представляет его в составе учредителей «Авамы», пояснил господин Науменко. Запуск проекта ожидается в ближайшие месяцы. Объем инвестиций и другие подробности Виталий Науменко не раскрыл. В «Депо» не предоставили комментарий. Господин Саркисов не стал отвечать на вопросы “Ъ”, связаться с другими учредителями «Авамы» не удалось.

Знакомый с проектом источник “Ъ” осведомлен о том, что к проекту также имеет отношение казахстанская компания K&K. В июле 2019 года Hurma Group (в числе проектов — Meat Puppets, «Дорогая, я перезвоню») Дмитрия Левицкого и Георгия Карпенко объявила об открытии совместно с K&K барного пространства на 1,7 тыс. кв. м в Москве на территории издательства «Молодая гвардия». Как сообщал господин Левицкий, K&K планирует подобные проекты в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, а также на территории «Депо». В K&K комментарий не предоставили.

Замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца отмечает, что концепция проекта на территории «Депо» заключается в объединении разных форматов баров с их делением на категории как по виду напитка, так и по его происхождению. К примеру, в «Голицын лофт» первые этажи, а также другие помещения занимают рюмочные и бары, но концепция не продумана с точки зрения принципа набора арендаторов, указывает он. Господин Маца говорит, что в пространстве на территории «Депо» площадки под бары предлагаются в аренду: условия содержат как процент от товарооборота, так и фиксированную арендную плату. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк считает, что ставки для площадей 50–100 кв. м будут на уровне 100–150 тыс. руб. за 1 кв. м, что сопоставимо с условиями аренды помещений стрит-ритейла в центре Москвы.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков не исключает, что бар-холлы, расположенные неподалеку, могут отъедать трафик друг у друга. По его мнению, операторы площадок смогут сформировать костяк арендаторов из пяти-десяти баров, но на остальных площадях будет ротация. В целом, считает эксперт, наибольший потенциал будет у проектов, которые разместятся вблизи фуд-холлов. Соседство с «Депо» создает очень мощный синергетический эффект, согласен Борис Маца. По словам госпожи Камлюк, «Депо» может само генерировать трафик, который с момента запуска растет: в первые недели он достигал 12 тыс. человек в выходные, а сейчас находится на уровне 30 тыс. человек.

Анатолий Костырев