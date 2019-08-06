В молоке всплыли антибиотики

Несмотря на решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о предельных безопасных уровнях остатков лекарственных средств в молочной продукции, Россельхознадзор придерживается практики «нулевой толерантности». О проблеме «Союзмолоко» уведомило вице-премьера Алексея Гордеева. Требование неисполнимо и грозит ограничениями экспорта, убытками и штрафами, предупреждают они.

Об избыточном контроле в отношении остаточного количества лекарственных препаратов в молоке и молочной продукции гендиректор «Союзмолока» (объединяет «Экониву», PepsiCo, Danone, Valio и др.) Артем Белов сообщил вице-премьеру Алексею Гордееву в июле. Копия письма есть у “Ъ”. Как отмечает господин Белов, в технических регламентах ЕАЭС сегодня установлены максимально допустимые уровни (МДУ) четырех групп антибиотиков для молока и молочной продукции. Примерно для 70 других препаратов МДУ не установлены, из-за чего Россельхознадзор считает любое выявление остаточных количеств этих лекарств нарушением регламентов. В результате предприятиям грозят ограничения экспортных операций и штрафы до 600 тыс. руб., указывается в письме.

В феврале 2018 года решением ЕЭК МДУ установлены для подавляющего большинства ветеринарных лекарств. Показатели соответствуют международным стандартам, которые считаются необходимыми для охраны жизни и здоровья людей, говорится в письме. Но, указывает Артем Белов, Россельхознадзор применяет подход «нулевой толерантности» в отношении ненормируемых препаратов, а к санкциям приводит любое выявление остатков, даже на уровне погрешности. Практика наносит существенный ущерб как экспортному потенциалу страны, так и создает барьеры для бизнеса, говорится в письме. При этом, отмечает господин Белов, ограничения Россельхознадзор вводит на основании собственных мероприятий без каких-либо претензий импортеров. По оценке источника “Ъ” в крупном производителе, на поставки в страны ЕАЭС может приходиться до 5% годовых продаж примерно на 1 млрд руб. Кроме того, санкции могут грозить запретом на оборот продукции на территории РФ, добавляет он.

Подтверждением соответствия сырого молока требованиям должен выступать ветеринарный сертификат, но фактически документ не дает никаких гарантий, говорит собеседник “Ъ” в крупном производителе. По его словам, переработчики выполнить требования Россельхознадзора не могут: проверки на остатки всех возможных препаратов потребуют длительного времени и существенных расходов. Производители сырого молока, даже следуя инструкциям Россельхознадзора, не могут быть уверены, что сырье будет полностью соответствовать требованиям службы, пишет Артем Белов.

В Danone (бренды «Простоквашино», «Активиа» и др.) позицию «Союзмолока» поддержали. Представитель PepsiCo («Домик в деревне», «Веселый молочник») отмечает, что в ноябре 2018 года для одной из площадок компании введено ограничение экспорта, не снятое до сих пор. Вдаваться в детали он не стал, отметив, что вопрос стоит достаточно остро и для переработчиков, и для производителей сырья. «Союзмолоко» просит господина Гордеева дать поручение инициировать необходимые изменения в законодательстве для решения вопроса.

В Россельхознадзоре заявили “Ъ”, что чувствительность методов контроля молока и молочной продукции не подразумевает «нулевую концентрацию» и имеет диапазон, отличный от нуля. В службе отметили, что руководствуются техническими регламентами ЕАЭС, а решение ЕЭК — дополнительная процедура оценки, что нарушает договор о ЕАЭС. Директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова отмечает, что внутреннее законодательство каждого члена ЕАЭС позволяет трактовать акты ЕЭК по-разному, что и дает возможность Россельхознадзору игнорировать решение комиссии.

В EЭК сообщили “Ъ”, что подготовили изменения в технический регламент ЕАЭС, которые установят МДУ для остатков лекарственных средств в сырье животного происхождения. Вопрос вынесен для обсуждения на заседание совета EЭК, запланированное на 8 августа. Изменения позволят снять необоснованные претензии со стороны бизнеса и сделают меры ветслужб стран ЕАЭС более прозрачными, надеются в комиссии. Представитель вице-премьера Алена Жукова заявила “Ъ”, что письмо «Союзмолока» направлено на проработку в Минсельхоз. Там сообщили, что не раз обращали внимание ЕЭК на необходимость включения положений указанного решения в технические регламенты ЕАЭС.

Анатолий Костырев