Похитителей лишили свободы

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга вынес решение по уголовному делу двух подельников криминального авторитета Андрея Овчинникова (Овчины), обвиняемых в похищении предпринимателя Анатолия Плетухова, а также в хранении и перевозке огнестрельного оружия. Они получили от шести до семи с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уголовное дело Овчины выделено в отдельное производство из-за его болезни.



О приговоре подельникам криминального авторитета Андрея Овчинникова, известного как Овчина, в понедельник сообщила прокуратура Свердловской области. Железнодорожный райсуд признал 33-летнего Алексея Дубового и 56-летнего Владимира Лысенкова виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ). Последнему также инкриминировали незаконное хранение и перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). «Суд назначил Владимиру Лысенкову наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Алексею Дубовому — шесть лет»,— рассказали в прокуратуре. Гособвинение просило семь лет строгого режима для Алексея Дубового и девять лет для Владимира Лысенкова.

Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области. По версии следствия, в 2017 году криминальный авторитет Андрей Овчинников и Владимир Лысенков узнали от знакомого, что предприниматель Анатолий Плетухов, являвшийся на тот момент председателем общественной организации «Гражданский союз», вместе с двумя партнерами владеет автостоянкой на улице Гражданской, 7а. Когда один из совладельцев умер, его наследники перестали получать долю, которая полагалась ему. Сын умершего партнера обратился к Овчине, который решил разобраться в ситуации, похитив одного из партнеров, не желавшего выплачивать долю.

В июне — октябре 2017 года Овчина с подельником привлек к делу знакомых спортсменов, среди которых были Алексей Дубовой и уже осужденный в январе за данное преступление Александр Котельников. За участие в похищении им пообещали под организацию спортклуба передать в безвозмездное пользование помещения автостоянки. Вечером 19 октября под предлогом угона автомобиля подельники вызвали на стоянку Анатолия Плетухова. Его поджидали спортсмены, которые силой посадили его в автомобиль ВАЗ 21093 и отвезли по Серовскому тракту в сторону поселка Таватуй. Там Владимир Лысенков передал предпринимателя Овчине. Некоторое время его держали в не установленном следствием месте, после чего убили.

В январе 2018 года оперативники регионального ОБОП задержали Овчину. У него было обнаружено 32 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. В апреле 2019 года дело криминального авторитета выделили в отдельное производство из-за его болезни. Из-за его самочувствия четыре раза срывалось начало судебного процесса. При обыске дома Владимира Лысенкова в сентябре 2018 года было изъято короткоствольное огнестрельное оружие калибра 9 мм и 15 патронов к нему.

Связаться с адвокатами подельников Андрея Овчинникова не удалось. На процессе подсудимые вину не признали.

Мария Арабей