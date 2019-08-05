«Википедия» внесла в черный список связанные с Евгением Пригожиным СМИ

Редакторы «Википедии» решили внести в черный список СМИ, которые, по их мнению, связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным. Согласно обсуждению, в него вошли «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), издание «Народные новости» и «Экономика сегодня», а также газета «Журналистская правда».

«Тенденциозная эмоциональная подача делает невозможным использовать это в качестве АИ (авторитетного источника.— “Ъ”), это пропаганда, а не источник»,— говорится в итогах обсуждения. Редакторы считают, что в случае необходимости освещения «провластной» точки зрения нужно использовать другие источники. Если же эти СМИ опубликуют уникальные материалы, то «можно обсудить точечное добавление». «Для подтверждения фактов использовать же издания с таким качеством материала нельзя. Внесено в спам-лист»,— говорится в решении. По словам редакторов, эти сайты хотели внести в черный список в 2017 году, после материала РБК о «фабрике медиа».

РИА ФАН в своем сообщении заявило, что считает запрет «Википедии» актом «политической цензуры со стороны Запада», и назвало редакторов портала «платными пропагандистами». «Сам факт того, что крупнейшая американская компания, закрепившаяся в рунете за последние годы благодаря либеральной позиции российских властей, решила заняться цензурой в отношении негосударственных независимых СМИ, означает, что "Википедия" признала очевидный и ранее факт, что она является инструментом пропаганды со стороны США»,— приводятся в сообщении агентства слова его руководителя Евгения Зубарева.

Ранее «Википедия» заблокировала авторов, которые делали негативные правки об оппозиционерах и позитивные — о губернаторах. Об этом сообщала «Медуза».

Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкордменеджмент», генеральным директором ООО «Комбинат питания "Конкорд"». Господин Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы.