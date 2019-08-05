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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Продлено банкротство курского дилера Lаda

Арбитражный суд Курской области на полгода продлил конкурсное производство в наблюдения в юрлице официального дилера Lаda в регионе АО «Курск-лада». Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего компании Юлии Звягинцевой. Следующее заседание по делу, на котором будет рассмотрен отчет о прошедших шести месяцах банкротства, запланирован на 16 декабря.

Банкротство «Курск-лады» длится уже полтора года. Компания ранее обратилась в арбитражный суд с банкротным иском в отношении самой себя из-за «наличия признаков банкротства». «Курск-лада» через тольяттинское АО «Лада-сервис» на 100% принадлежит ПАО «АвтоВАЗ», самому производителю автомобилей.

Сергей Калашников


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