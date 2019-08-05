В Удмуртии выделят более 670 млн рублей на подключение соцобъектов к интернету

В ближайшие три года в Удмуртии вложат более 670 млн руб. на подключение 875 социальных объектов к интернету. Соответствующий госконтракт был подписан 2 августа 2019 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

К обозначенным объектам относятся школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пожарные части, пункты полиции и другие. Работы по подключению соцобъектов к интернету проходят в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России».