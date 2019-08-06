Даниил Медведев не справился с тай-брейками

В финале Citi Open, турнира категории 500 Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $2 млн, Даниил Медведев на двух тай-брейках уступил австралийцу Нику Кириосу. Тем не менее он поднялся на седьмое место в классификации, которая учитывает очки, набранные в этом сезоне, и имеет неплохие шансы пробиться на Nitto ATP Finals — ноябрьский итоговый турнир года в Лондоне.

Вашингтонский Citi Open, открывающий серию состязаний АTP Tour на американском харде, в свое время считался одним из самых любимых турниров знаменитого Андре Агасси. Американец побеждал там пять раз, причем в 1999 году его соперником в финале был Евгений Кафельников. С тех пор на протяжении 20 лет никому из российских теннисистов добираться до решающей стадии турнира в Вашингтоне не удавалось. Лучшие результаты за это время показывали Дмитрий Турсунов и Игорь Куницын, доходившие до полуфинала.

Даниил Медведев в этом году приезжал в Вашингтон в третий раз подряд, но впервые — в качестве игрока из первой десятки. И скорость продвижения россиянина по турнирной сетке вполне соответствовала его положению в рейтинге. На пути к финалу Медведев столкнулся с проблемами лишь в четвертьфинале, где его соперником был чемпион US Open 2014 Марин Чилич, а немца Петера Гойовчика в полуфинале он вообще разгромил за 55 минут. Столь уверенная игра Медведева позволяла надеяться и на успех во встрече с Ником Кириосом, который в свои 24 года считается enfant terrible современного мужского тенниса.

Обладая мощной подачей, прекрасным чувством мяча и одновременно непредсказуемым характером, Кириос на сегодняшний день является самым ярким мастером психологической борьбы в ATP Tour. По большому счету он способен сбить с толку кого угодно, причем чем сильнее соперник австралийца, тем выше у него мотивация. Это лишний раз доказал полуфинал против шестой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, чье сопротивление Кириос сломил на тай-брейке в третьей партии. Неслучайно в нынешнем сезоне он имеет наивысший процент побед во встречах с игроками из топ-10. Финал в Вашингтоне стал для Кириоса уже шестым таким матчем с начала года, и проиграл он лишь один из них.

Даниил Медведев в этом году уже имел неудачный опыт игры с Ником Кириосом, которому уступил в трех партиях в первом круге грунтового турнира в Риме. Так что едва ли в данном случае австралиец оказался хитрее. Скорее можно говорить о том, что он просто выжидал и затем блестяще использовал свои шансы. Хотя россиянин в целом провел хороший матч.

Весь первый сет Медведев действовал как автомат, отдав в шести геймах на своей подаче лишь одно очко, в то время как соперник, всячески демонстрируя свое нездоровье, постоянно хватался за спину.

Но решающие розыгрыши в партии остались за австралийцем. Уступая на тай-брейке 2:5, он внезапно встрепенулся и ликвидировал отставание, оставив за собой самый длинный за этот день обмен ударами. Сетбол, который все-таки получил россиянин, Кириос отыграл эйсом. Потом ему удалась отличная обводка, а при счете 6:7 ошибся Медведев, пославший мяч в аут.

Во втором сете обоим игрокам также не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, хотя Даниил Медведев слегка подсел: показатель попадания его первой подачи снизился с 72% до 54%. Ник Кириос же, наоборот, получив медицинскую помощь в перерыве между партиями, заметно усилил подачу, да и забегал быстрее. По такой игре россиянин обязан был действовать безошибочно, но в концовке это ему не удалось. В итоге Кириос победил 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), причем матч продолжался всего 1 час 34 минуты, что для двух партий, завершавшихся тай-брейками, очень мало.

Выиграв свой шестой титул за карьеру, Ник Кириос сделал резкий скачок в рейтинге, поднявшись там с 52-го на 27-е место. Но и для Даниила Медведева итоги прошлой недели в целом можно считать успешными. Он вернулся на седьмое место в ATP Race to London — классификации, которая учитывает очки, набранные в этом году, и на 230 баллов опережает там итальянца Фабио Фоньини, идущего девятым. А это значит, что у Медведева есть хорошая возможность попасть на итоговый турнир в Лондон, где выступает первая восьмерка. Для этого, правда, ему требуется регулярно набирать очки на главных, обязательных для элиты турнирах, в том числе на Rogers Cup — состязании категории Masters 1000, которое уже стартовало в Монреале. Кстати, во втором круге соперником Медведева там снова может оказаться Кириос.

Евгений Федяков