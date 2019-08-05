33% клиентов получают и погашают займы с помощью карт платежной системы «МИР»

Большинство клиентов сервисов альтернативного кредитования предпочитают получать и погашать займы с помощью банковских карт. В подготовке исследования аналитиками компании TWINO были проанализированы данные клиентов, которые получали или погашали займы с помощью банковских карт в первом полугодии 2019 года. Стало известно, что большинство расчётов происходит по дебетовым картам, а среди клиентов есть держатели премиальных карт.

Чаще всего клиенты сервисов онлайн-кредитования имеют карты платежной системы «Visa» - таких 45%, «МИР» – 33%. Остальные 22% используют «MasterCard». На дебетовые и кредитные карты компании отправляют по 67% и 33% займов соответственно. Погашают их почти в таком же размере: 68% оплаты приходит с дебетовых карт и 32% с кредитных.

Как правило, кредитные карты выдаются тем клиентам банков, которые имеют возможность оплачивать взятые в долг суммы и проценты. Только платежеспособные заемщики могут свободно пользоваться такими картами. Более трети клиентов, которые уже имеют кредитные карты, могут использовать их и для получения заемных средств в банках, но они отдают предпочтение сервисам альтернативного-кредитования. 20% онлайн-заемщиков пользуются премиальными картами В 80% случаях компании предоставляют займы на классические карты. Из них 20% - карты «Electron», и 60% - карты «Classic». Более 20% клиентов сервисов получают деньги на карты премиального класса. Из них 12% заемщиков используют карты категории «Gold» и 8% карты «Platinum».

Согласно результатам исследования можно сделать вывод, что клиенты онлайн сервисов являются активными пользователями банковских услуг, но при этом часто используют именно альтернативные варианты финансирования для решения своих проблем. Клиенты отдают предпочтение таким сервисам, т.к. не готовы тратить свое время на поход в банк или на поиск банкомата.

«Важно отметить, что пятая часть клиентов активно использует премиальные карты, предоставляющие особые привилегии. Одной из них является высокий кредитный лимит, а также различные бонусы, полагающиеся за использование карты. Такие карты банки выдают только надежным и платежеспособным клиентам, чтобы не допустить риск неоплаты крупной задолженности. Значит, среди заемщиков сервисов альтернативного кредитовая немало тех, кого банки признают статусными клиентами и готовы доверить им», отметил генеральный директор группы TWINO Ашот Торосян.

ООО МФК «Е заем», ОГРН 1127746672130, Рег. №651303045003161 от 14.05.2013 г., Подробности об остальных условиях, определяющих полную стоимость кредита (займа) для заемщика и влияющие на нее на сайте www.ezaem.ru