Музыка над винным погребом

На земле теперь есть место, где можно заниматься одновременно тремя вещами: слушать классическую музыку в исполнении звезд, гулять по парку и пить грузинское вино. Это место — Цинандали, имение князей Чавчавадзе в Кахетии, у подножия Кавказского хребта.

Ия Баратели, Тбилиси

Поместье известно своими винодельческими и богемными традициями, а теперь здесь появится новая: с 8 по 22 сентября в Цинандали впервые пройдет международный музыкальный фестиваль. В залах и парке, а также на новой сцене, построенной над винными погребами, заложенными князьями Чавчавадзе, прозвучат 30 концертов оркестровой, камерной и оперной музыки. Осенью, в пору сбора винограда, в Кахетии особенно красиво — самое время встречать гостей. И если в XIX веке в поместье Цинандали принимали Грибоедова, Пушкина и Лермонтова, то в XXI пришло время отстроить роскошную гостиницу Radisson Collection Tsinandali и пригласить десятки мировых звезд, сотни музыкантов и тысячи слушателей.

Фестиваль Цинандали стал международным событием задолго до начала — о нем уже написали самые влиятельные мировые издания. Внимание привлекают прежде всего авторитетные учредители: Мартин Энгстрем — основатель знаменитого фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier), Ави Шошани — генеральный директор Израильского филармонического оркестра, Джанандреа Нозеда — музыкальный директор Национального симфонического оркестра США и Цюрихского оперного театра, а также главный приглашенный дирижер в Лондонском и в Израильском симфонических оркестрах.

Главная идея фестиваля не только в том, чтобы привезти звезд в изысканную обстановку. Устроители хотят продемонстрировать публике таланты молодого поколения региона: здесь создали свою музыкальную академию и Пан-Кавказский молодежный оркестр, который уже с августа начнет репетиции и мастер-классы.

Генеральный директор фестиваля, известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, рассказал в интервью «Огоньку», что лично отобрал российских музыкантов для участия в Фестивале Цинандали. Сакварелидзе в бытность директором Тбилисского оперного театра уже привозил в Грузию оперных звезд — Пласидо Доминго и Хосе Каррераса. В последние годы именно он приглашал звезд и в Цинандали — здесь с камерными концертами выступали Джошуа Белл, Гидон Кремер, Лиза Батиашвили, Хатия Буниатишвили, Алиса Сара Отт. В итоге сочетание классической музыки с кахетинскими пейзажами всем так понравилось, что концертам решено было придать размер ежегодного международного фестиваля. Финансировать событие взялось правительство и частный сектор — грузинская компания Silk Road Group.

«— Все началось с того, что мне показали бывший винный завод XIX века неподалеку от дома князей Чавчавадзе. 200 лет назад там впервые перелили грузинское вино из квеври (больших глиняных кувшинов) в стеклянные бутылки. Так грузинское вино стало популярным по всей Российской империи, его стали возить в Санкт-Петербург и другие города.

Когда я попал в это здание, то запел — акустика была гениальной, и все благодаря огромному погребу для вина глубиной пять метров. Я сказал, что тут надо поставить сцену, рояль и оркестр.

Сейчас там построили два концертных зала — прямо над погребом XIX века, где до сих пор хранят вино. В Цинандали всегда был прекрасный музыкальный салон, там гостили выдающиеся люди, грузинские и российские поэты читали стихи, общались. И мы решили, что будем продолжать традиции Чавчавадзе, самым ярким представителем которых был князь Александр Чавчавадзе — поэт и общественный деятель.

Российским читателям будет интересно узнать, что в программе фестиваля сразу несколько солистов с русскими корнями и международной известностью: виолончелист Миша Майский, пианисты Денис Кожухин и Сергей Бабаян.

Кроме того, 12 молодых российских музыкантов лично я, как гендиректор, пригласил в Пан-Кавказский оркестр. Всего в этом оркестре сейчас 80 участников, это музыканты в возрасте до 28 лет. Мы отбирали их после прослушивания в шести странах: Турции, Азербайджане, Армении, Украине, Казахстане, Грузии.

У организаторов фестиваля вообще много связей с Россией. Во-первых, наш музыкальный директор Джанандреа Нозеда хорошо говорит по-русски, с тех пор как он был главным приглашенным дирижером в Мариинском театре, его прекрасно знает российская публика. Мартин Энгстрем входит в жюри на Конкурсе имени Чайковского. Вместе со вторым художественным руководителем Ави Шошани они составили программу фестиваля.

К тому же наш селекционер Клаудио Ванделли часто дирижирует в России, недавно в Зарядье дирижировал концертом Ильдара Абдразакова. Ванделли руководит оркестром Wurth Symphony, играет с такими звездами, как Анна Нетребко. Теперь он официально работает и в Пан-Кавказском оркестре.

Мы ждем из России много зрителей, билеты на фестиваль уже продаются. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте http://tsinandalifestival.ge/. Мы надеемся, что Цинандали станет мостом для молодых музыкантов в гениальное будущее. В Цинандали их ждет новый репетиционный зал. Пан-Кавказский оркестр станет основным на фестивале, им предстоит много работы, чтобы с 8 сентября выступать со звездами. На фестивале сыграют пять больших концертов, в том числе Вторую симфонию Малера.

В фестивальной академии будут преподавать 12 профессоров, в том числе концертмейстер из Метрополитен-оперы.

В этом сезоне в академии будут 22 студента. Их отобрали через интернет-портал getaccept.com, туда молодые музыканты со всего мира направляют свои произведения и видеозаписи выступлений. Одним из тех, кто согласился дать мастер-класс, стал мэтр бельканто Томас Хэмпсон. На фестивале ведущий баритон США выступит на двух вечерах — будет исполнять Моцарта, Шумана и Шуберта. Также к нам приезжает британский пианист венгерского происхождения Андраш Шифф — гениальный интерпретатор Баха, а еще молодой дирижер и пианист Лахав Шани, который в 2020 году сменит Зубина Мета в Израильском филармоническом оркестре. Все звезды, а выступать будут 34 музыканта с мировыми именами, быстро согласились приехать, хотя мы платим им не такой уж высокий гонорар. И все это потому, что у прославленных артистов есть амбиции быть наставниками для молодых.

Мы ждем, что у фестиваля будет 35 тысяч зрителей, ожидаем туристический бум в регионе. 17 концертов фестиваля будут транслироваться в прямом эфире на «Медичи ТВ» — это самая большая международная интернет-платформа классической музыки. И это не будет мероприятием только для элиты — все 30 концертов выйдут на грузинском музыкальном телеканале «Юниверсал».

Фестиваль Цинандали стал важным прецедентом, когда правительство сотрудничает с частной компанией. В 2007 году поместье Цинандали было в ужасном состоянии, и его предлагали продать. Однако компания Silk Road восстановила поместье, которое осталось в собственности государства как музей, и продолжает его финансировать.

То же и с фестивалем: филантропы Георгий Рамишвили, Давид Боргер, Лексо Топурия и Еркин Татишев не получают никакой прибыли и рассматривают это как образовательный проект.

На самом деле потраченных на фестиваль средств хватило бы, чтобы каждый месяц привозить в Грузию звезд. Ведь для фестиваля мы готовим инфраструктуру, приглашаем профессоров, у нас дорогие музыкальные инструменты. И все это для 100 молодых музыкантов, чтобы помочь им создать себе имя. Какие тут могут быть дивиденды? Если через 10 лет они станут большими звездами и скажут, что начали карьеру в Цинандали, это и есть наша прибыль».