Спела под инстаграмму

На стадионе «Динамо» выступила певица и актриса Дженнифер Лопес. В нынешнем туре «It`s My Party» она отмечает свое 50-летие. Рассказывает Борис Барабанов.

В прошлый свой приезд в 2012 году Дженнифер Лопес дала два концерта в Crocus City Hall, и это казалось грандиозным результатом. Теперь она замахнулась на стадион «Динамо», причем не на прилегающую хоккейную «ВТБ Арену», где недавно пела Кристина Агилера, а именно на футбольное поле. Корреспондент “Ъ” прибыл на площадку в 19:30, когда еще только начинали выступать старомодные отечественные артисты третьего эшелона, предоставленные героине в качестве разогрева. Разогрев, кстати, был необходим и в буквальном смысле: концерт проходил при температуре примерно +10 градусов или около того. Провести полтора часа на трибунах в ожидании героини вечера — для этого требовалась изрядная выносливость.

К 21:00 трибуны и танцпол были заполнены, а это значит, что на концерт Джей Ло пришли не менее 30 тыс. зрителей. За это лето Москва привыкла к аншлагам на стадионах, но их обеспечивали преимущественно рок-группы с большой и преданной фанатской базой — Muse, Metallica, Rammstein. До этого дня можно было представить себе не так много поп-артистов, способных на подобные подвиги, а среди женщин и вовсе одну — Мадонну. Аншлаг на Джей Ло по праву можно считать сенсацией.

Прежде чем певица вышла на сцену, зрителям пришлось посмотреть на экранах рекламу нового сезона телешоу «World Of Dance», которое у нас не показывают, а также трейлер фильма «Стриптизерши», который выйдет на экраны в сентябре. Еще был видеопролог к шоу с юной спортсменкой в главной роли — она символизировала непростой путь Джей Ло к славе. Плюс бойкий громкоголосый диджей-эм-си довольно долго объяснял публике, что все обязаны правильно веселиться и должным образом махать телефонами с зажженными фонариками. Когда публика, казалось, уже отчаялась увидеть ту, ради кого пришла, начался первый акт шоу, своего рода парад-алле, во время которого танцовщицы несли в руках огромные бутылки шампанского, а танцоры — сузафоны.

Дженнифер Лопес привезла в Москву типичное американское шоу, устроенное по старым правилам. Артистка должна предстать перед народом в разных образах, а значит, у нее должно быть время на смену нарядов. Соответственно, у шоу должен быть сквозной ведущий (крикливый темнокожий эм-си), и спектакль нужно разделить на несколько актов, а между актами дать хореографические номера и эффектные видеосюжеты. В отличие от Кристины Агилеры, у Джей Ло эти видео имели понятный сценарий. В одном из них она, например, предстала в своего рода женской инкарнации Дона Корлеоне, причем под музыку из «Крестного отца»,— певица не давала публике забыть о своих кинематографических амбициях. Вспомнился диалог героев фильма Джона Майкла Макдонаха «Война против всех», которые, в свою очередь, смотрят «Вне поля зрения» Стивена Содерберга: «Здесь играет Дженнифер Лопес. Она раздевается, но сисек все равно не видно».— «Почему не видно?» — «Потому что она серьезная актриса, а не прошмандовка».

Правда, во время концерта в Москве конфуз все же чуть было не произошел. В «урбанистическом» блоке, где певице нужно было изображать «Дженни с района», ее подвела застежка на сложном костюме, состоящем из широких штанов, топа и комбинации. Пришлось исправлять положение прямо в танце. По сложности эта операция напоминала устранение неполадок на МКС с выходом в открытый космос да еще под прицелом камер — изображение певицы транслировалось на большие экраны. Джей Ло с честью вышла из положения и завершила номер крупным планом высоко поднятой кепки в блестках, напомнив о классическом клипе «Jenny From The Block».

Помимо разбитной девчонки из Бронкса, Дженнифер Лопес в полном соответствии с музыкальным решением «глав» шоу предстала в образах лас-вегасской дивы в белом, латиноамериканской донны в красном и техно-принцессы в неоново-зеленом. Нашлось время и для демонстрации возможностей аккомпанирующего ансамбля и бэк-вокалистов. Во время совместного номера Джей Ло и ее 11-летней дочери Эммы зрители поняли, что в этот вечер они получили полный комплект удовольствий: мировые хиты, зажигательные танцы, исполнительское мастерство, эротичные наряды и необходимую для нормального американского шоу толику семейных ценностей. Героиня работала в полную силу, демонстрируя сильный, хотя и не выдающийся, вокал, мастерство общения с публикой и блестящее владение телом: отдельного упоминания заслуживает феноменальный тверк 50-летней Джей Ло на экранах высотой с пятиэтажку.

Стоит сказать и о публике. Большую ее часть составляли, конечно, дамы, причем на трибунах и в ложах наблюдался парад достижений пластической хирургии. На «Динамо» поболеть за Джей Ло пришли девушки, выросшие на ее клипах, делавшие с нее собственную фигуру и точно так же стремившиеся к вечной молодости. С переменным успехом, но с большим энтузиазмом. Интереснее всего было наблюдать за поклонницами, которые практически весь вечер провели спиной к Джей Ло. Им было не до сцены: они снимали свой собственный фильм — точнее, сториз для Instagram.