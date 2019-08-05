Передано в суд дело учалинского прокурора Наиля Халилова

В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) бывшего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Материалы следствию в августе прошлого года передало республиканское УФСБ. По версии обвинения в 2016-2018 годах прокурор в обмен на финансовую поддержку оказывал покровительство местному предпринимателю, владельцу компаний «Баштальк», «Эко стройресурс» и «Брусчатка плюс» Игорю Казакову. Деятельность компаний господина Казакова связана с разработкой месторождений, добычей природного камня и других полезных ископаемых. Когда прокуратура находила нарушения в действиях недропользователя, прокурор, по версии следствия, не принимал необходимых мер прокурорского реагирования, а также оказывал давление на контролирующие органы, чтобы помочь предпринимателю избежать ответственности. За это в течение двух лет прокурору, по версии обвинения, было выплачено более 660 тыс. руб.

Наиль Халилов в ходе следствия вину не признал. Следствию он заявил, что полученная им от Игоря Казакова сумма была взята в долг, сообщают в СКР.

Наиль Халилов перевелся в Учалинскую межрайонную прокуратуру в 2013 году, до этого он руководил прокуратурой Абзелиловского района Башкирии. Родился в 1979 году, окончил Башкирский государственный университет. В ходе следствия он был отправлен в отставку.

Ирина Самойлова