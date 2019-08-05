За полгода в Петербурге открылись около 500 заведений формата street retail

В Петербурге за январь - июнь 2019 года открылись около 500 торговых объектов в формате street retail.

Как сообщили аналитики Knight Frank St Petersburg, большая часть из них является заведениями общепита. Суммарный объем площадей street retail в городе на начало июля составил 596,5 тыс. кв.м. Более 60% арендуемых площадей в Петербурге имеют площадь менее 100 кв.м. Чаще всего это бары, кафе, магазины и аптеки. В компании добавили, что структура профилей арендаторов не подверглась значительным изменениям. Тройка лидеров остается прежней – общественное питание (32%), продукты (12%), одежда (9%). При этом ставки аренды и уровень вакансии за отчетный период остались на уровне конца 2018 года.

Эксперты прогнозируют, что на рынке street retail продолжится увеличение доли региональных компаний, ввиду повышения интереса к рынку Петербурга. В центре Петербурге продолжится формирование новых ресторанных локаций.