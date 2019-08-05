В Нижнем Тагиле проводится проверка после ухода из детского сада ребенка

Прокуратура Нижнего Тагила (Свердловская область) проводит проверку после того, как из детского сада № 23 «Фонтанчик» на улице Заря, 29 из группы для детей с особенностями развития ушел шестилетний ребенок.

Как сообщили в ведомстве, ребенок ушел 2 августа во время вечерней прогулки с помощью детской игрушки машины-каталки «толокар» направился в сторону проезжей части. Через десять минут его заметили прохожие возле аптеки и передали воспитателю. В тот день в группе было восемь детей.

В прокуратуре рассказали, что заведующая детским садом не сообщила о произошедшем ни в полицию, ни в прокуратуру. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка данному инциденту. Будут опрошены сотрудники детского сада, установлены фактические обстоятельства происшествия»,— рассказали в прокуратуре.

Елена Горшкова