Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира

Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене статьи 370 Конституции, наделявшей штат Джамму и Кашмир особым статусом. О решении главы государства объявил министр внутренних дел Индии Амит Шах во время выступления в парламенте. По словам главы МВД, нововведения уже вступили в силу, передает AFP.

Инициатором отмены особого статуса Кашмира стало правительство Индии, сообщает AP. Как рассказал глава МВД, штат разделят на две союзные территории Джамму и Кашмир, которыми будет управлять отдельный законодательный орган, и Ладакх, который будет напрямую управляться центральным правительством.

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Напомним, разделение Британской Индии на Индию и Пакистан в 1947 году сопровождалось наступлением пакистанских военизированных формирований, сумевших установить контроль над половиной Кашмира. Эту территорию в Дели считают оккупированной.

За прошедшие 70 лет между двумя странами было три полномасштабных военных конфликта. Причиной двух из них послужил нерешенный территориальный спор из-за Кашмира. В последний раз конфликт обострялся в феврале 2019 года, когда, по информации индийской стороны, Пакистан сбил индийский МиГ-21, а ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16.

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