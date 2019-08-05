Консорциум «Группа компаний «САФЕТИ» открыл дорогу охранному сообществу к крупным контрактам ТЭК

Интервью с председателем совета директоров Консорциума «Группа компаний «САФЕТИ» Сергеем Демченко.

– Добрый день, Сергей Николаевич! Вас можно поздравить с убедительной победой в арбитражном суде Башкирии над ФГУП «Ведомственная охрана» минэнерго России. В предыдущую нашу встречу мы обсуждали судебный процесс, инициированный Вами с целью защиты деятельности частных охранных организаций на крупных объектах энергетики. Давайте напомним читателю, в чем суть конфликта.

– Здравствуйте! Эта история началась в конце 2017 года, когда наша организация – ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» – выиграла тендер на оказание охранных услуг ОАО «БЭСК». Отмечу, что ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» с 2004 года охраняет различные объекты ОАО «БЭСК», мы отвечаем всем предъявляемым заказчиком требованиям. Однако ФГУП «Ведомственная охрана» минэнерго России, которое также претендовало на этот контракт, решило без боя не сдаваться и обратилось с жалобой в Башкортостанское УФАС России, которое, в свою очередь, не усмотрело нарушений в действиях АО «БЭСК» и ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК». Не отказываясь от стремления монополизировать рынок охраны объектов энергетики, ФГУП подал иск в арбитражный суд Башкирии.

– А в чем суть его претензий?

– Наши конкуренты требовали признать недействительными договоры оказания охранных услуг, заключенные между АО «БЭСК» и ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» на 2018 – 2020 годы. А в обоснование своих требований привели пункт 21 приложения к постановлению правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности », который запрещает ЧОПам охранять объекты топливно-энергетического комплекса.

– Но если есть нормативно-правовой акт, прямо запрещающий частным охранным предприятиям работать на объектах энергетики, почему арбитражный суд сразу не принял сторону ФГУП минэнерго?

– Не все так просто. В 2011 году был принят Федеральный закон №256 «О безопасности объектов ТЭК», который допустил ЧОПы к охране объектов ТЭК – в зависимости от категории объектов и от паспорта безопасности. К слову, федеральный закон имеет большую юридическую силу, нежели постановление правительства. Однако судебная практика на протяжении 10 лет складывалась для ЧОПов негативно: суды отстраняли частные организации от охраны объектов электроэнергетики, ссылаясь на пресловутое постановление. И в ходе процесса действительно было понятно, что суд солидарен с позицией ФГУПа и сложившейся судебной практикой. В таких условиях, осознавая серьезность ситуации и сложившееся в стране положение по вытеснению частного охранного бизнеса с объектов ТЭК в пользу ФГУПов, мы приняли рискованное решение обратиться в Верховный суд Российской Федерации с иском к правительству России с обжалованием вышеуказанного п.21 Перечня. Попытки оспорить данное постановление предпринимались компаниями ТЭК и ЧОПами и ранее, однако неизменно терпели неудачу.

– Что называется, сработали на опережение, и итог, как известно, превзошел самые смелые ожидания всего топливно-энергетического сообщества России, которое затаив дыхание следило за процессом.

– Да, 26 апреля текущего года Верховный суд Российской Федерации вынес решение – удовлетворить исковые требования ООО ЧОП «САФЕТИ-ТЭК» в полном объеме, признать частично недействующим п.21 Перечня объектов, на которые частная охранная деятельность не распространяется, в отношении объектов электроэнергетики, в независимости от категории объекта и паспорта безопасности. Добавлю, что судебное заседание было открытым, а в качестве ответчика правительство России представляла Росгвардия.

– В чем ключевое значение этого судебного процесса?

– ЧОП «САФЕТИ-ТЭК», одержало стратегическую и беспрецедентную победу над всеми ФГУПами по всей России, не только дав этим решением большому количеству энергетических компаний свободу выбора контрагента в области охранных услуг и защиту от диктата монополистов, но и, позиционировав себя, как стойкого интеллектуального борца и правозащитника интересов заказчика, открыло путь предприятиям Консорциума к сотрудничеству с крупными игроками на рынке ТЭК, в том числе и путём участия в их тендерах.

За данным судебным процессом следило большинство топливных и энергетических компаний, таких как ПАО «Лукойл», ПАО «МРСК», ПАО «ФСК ЕЭС», сами ПАО «Россети», а также всё охранное сообщество, оказывающее услуги в области ТЭК. По завершении процесса в наш адрес поступили поздравления и слова благодарности от руководства этих компаний.

После вступления решения в силу ФГУП «Ведомственная охрана» минэнерго России вынуждено было капитулировать в арбитражном суде РБ, отозвав свой иск.

– Примите и вы наши поздравления!

– Благодарю. Это действительно большая победа и новая веха в истории деятельности частных охранных организаций, и мы рады, что непосредственно причастны к этому.