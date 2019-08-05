Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает «РИА Новости». По словам депутата, остальные кредиты «негативно влияют на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее».

Господин Петров также указывает, что молодые россияне часто злоупотребляют займами на не самые необходимые вещи — гаджеты, автомобили или путешествия. Этим пользуются и сами банки, заманивая молодежь в кредитное рабство, считает депутат.

Между тем, как выяснил “Ъ”, микрофинансисты впервые за полтора года сократили объем и количество выданных займов, свидетельствуют данные бюро кредитных историй. Всего по итогам второго квартала 2019 года россияне взяли в МФО чуть более 4 млн займов на сумму 53,7 млрд руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Микрозаймов стало меньше».