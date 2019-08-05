Возвратный лизинг обернулся штрафами

Группа граждан обратилась с коллективными письмами в госорганы, жалуясь на введение в заблуждение при оформлении договоров возвратного лизинга. Проблема в том, что ряд компаний, предлагая «деньги под ПТС», оформляют куплю-продажу машины и договор лизинга и затем лишают заемщиков автомобилей. ЦБ и Минфин готовят законодательные изменения, призванные решить вопрос, однако срок их принятия пока неизвестен, а проблема приобретает массовый характер.

Коллективные обращения граждан с просьбой проверить законность действий компаний (“Ъ” ознакомился с ними), работающих под товарным знаком «Национальный кредит», были направлены в Роскомнадзор, ЦБ, Федеральную налоговую службу (ФНС), Росфинмониторинг, «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), Следственный комитет (СК) и Генпрокуратуру. В жалобе граждане указывают, что увидели рекламу о возможности получения денег под залог авто или ПТС, однако в указанных компаниях получали договоры купли-продажи на автомобили и договоры финансовой аренды (лизинга) с другой организацией. Заявители уверяют, что не имели намерения заключать договоры об отчуждении имущества и были введены в заблуждение как наименованием организации, так и рекламой.

В результате заемщики оказались в трудном положении в связи с быстрым ростом долга — пенями, штрафами и платежами в счет оплаты выкупной цены, предусмотренными договором лизинга, и лишились имущества «за искусственно образованный покупателем и лизингодателем автотранспорта долг». По мнению граждан, правоохранительные и судебные органы, «ввиду отсутствия системности и массовости обращений по данной проблематике», формально отнеслись к рассмотрению жалоб, и в лучшем случае они смогли «получить денежную компенсацию разницы рыночной стоимости отчуждаемого автомобиля от цены, указанной в договоре».

В соответствии с документами, изученными “Ъ”, договор лизинга заключался на три года. При внесении платежей в течение этого времени гражданин в итоге должен был выплатить сумму, в четыре-пять раз превышающую стоимость, за которую продавал автомобиль. В случае несвоевременного внесения платежа начислялся штраф в размере 0,9% за каждый день просрочки в течение первых десяти дней и по 5% в день с одиннадцатого дня до полного погашения платежа.

В «НК Лизинг» (владелец товарного знака «Национальный кредит») сообщили, что соблюдают все правила. «"Деньги под ПТС"/"Деньги под автомобиль" — название продукта, подразумевает содержание услуги возвратного лизинга — клиент продает по договору купли-продажи транспортное средство с ПТС с условием возможности обратного выкупа в рамках договора финансовой аренды, получая за это деньги»,— пояснили там. При обращении за услугой клиент оформляет заявку на участие в лизинговой сделке, подписывает памятку лизингополучателя, оформляется договор лизинга и купли-продажи автомобиля, расписывается в ПТС в графе «прежний собственник». «Указанные действия объективно исключают возможность введения в заблуждение»,— уверены в «НК Лизинг».

В Роскомнадзоре, Генпрокуратуре и СК сообщили, что обращение получено и находится на рассмотрении, в ФНС указали, что территориальные налоговые органы по месту учета организации проведут контрольно-аналитические мероприятия. В Росфинмониторинге отметили, что такая схема использования возвратного лизинга транспортных средств для кредитования граждан, «как правило, осуществляется в рамках правового поля на основании договоров, не противоречащих действующим нормативным правовым актам». Но добавили, что по поручению президента вопрос возвратного лизинга транспортных средств физлиц проработает Генпрокуратура при участии Росфинмониторинга и ЦБ.

ОНФ уже обращал внимание ЦБ и Минфина на необходимость совершенствования механизмов защиты потребителей при кредитовании с использованием возвратного лизинга (см. “Ъ” от 16 января). Глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева называет такие договора «притворными сделками»: «Надзора за этой деятельностью нет, в договоре можно прописать все что угодно и навязать любые кабальные условия». В ЦБ признают, что на розничном рынке возвратный лизинг используется как альтернатива потребительским кредитам и микрозаймам, поскольку позволяет не соблюдать законодательство о защите прав заемщиков, и является менее рискованным для кредитора. Там отметили, что в Госдуме находится проект закона, предусматривающий введение регулирования ЦБ на рынке лизинга, добавив, что в него внесена поправка, вводящая запрет на возвратный лизинг с гражданами. Законопроект принят в первом чтении в январе, однако на этом рассмотрение застопорилось. Аналогичный по смыслу законопроект подготовил и Минфином, но и там признают, что «говорить о сроках принятия преждевременно».

Светлана Самусева, Владислав Трифонов