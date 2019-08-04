Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге собрал около 1 тыс. участников

На площади Ленина у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге состоялась акция в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца и в настоящий момент находящихся в СИЗО. По данным «Ъ-СПб», митинг, согласованный с городскими властями, собрал около 1 тыс. человек.

Участники акции против домашнего насилия держали в руках плакаты «Бьет — значит, статья!», «В любом насилии всегда виноват насильник» и подобные. Ни о каких провокациях и нарушениях общественного порядка на митинге не сообщалось.

Ранее “Ъ” писал, что СК РФ выделил в отдельное производство материалы в отношении отца сестер Хачатурян, против которого посмертно возбуждено уголовное дело по статьям об истязаниях и действиях сексуального характера.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург