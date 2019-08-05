Samsung пойдет по адресам

Южнокорейская Samsung Electronics инициировала в России волну судебных разбирательств с неавторизованными продавцами и сервисными центрами ее техники. За незаконное использование товарного знака компания требует блокировки доменных имен сайтов и выплаты компенсации. В рунете почти 900 доменов, содержащих слово Samsung, предупреждают эксперты.

С начала 2019 года Samsung Electronics подала в арбитражные суды Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 исков на общую сумму 4,5 млн руб. к нескольким предпринимателям, а также регистраторам доменных имен Reg.ru и Ru-Center, следует из судебной картотеки. Samsung просит суд запретить использовать принадлежащие ей товарные знаки, включая Samsung и Samsung Galaxy S, аннулировать регистрацию доменных имен, в которых они используются, и взыскать компенсации в размере 100 тыс. или 500 тыс. руб. Представитель Samsung отказался комментировать судебные процессы. В Ru-Center не ответили на запрос.

В Reg.ru иски еще не поступали, сообщил “Ъ” руководитель юридического департамента регистратора Павел Патрикеев. «Крупные международные бренды зачастую проводят акции борьбы с нарушением своих прав в сети волнами, подавая иски сразу по множеству доменных имен. Samsung давно борется с нарушением своих прав в сети, в их активизации нет ничего удивительного»,— отмечает он. Подобные претензии в Reg.ru поступают часто, продолжает господин Патрикеев, однако за последние несколько лет практика утвердилась в сторону того, чтобы не привлекать регистраторов к ответственности за действия администраторов доменов: чаще направляются не претензии, а просьбы в содействии или предоставлении данных для подачи иска. «Подача иска за нарушение прав в домене к регистратору — необоснованная и порочная практика, не отвечающая актуальной судебной повестке и законодательству, она лишь тормозит процесс защиты прав»,— категоричен Павел Патрикеев.

По одному из дел по иску Samsung, где Reg.ru проходила третьим лицом, Арбитражный суд Москвы уже запретил администратору магазина samsungboiler.com использовать бренд Samsung в доменном имени, рекламе и продвижении услуг. Сайт уже не функционирует, ранее на нем продавались газовые котлы и отопительные системы. Суд пришел к выводу, что ответчик незаконно использует бренд Samsung, вследствие чего «истец несет репутационные риски, что приводит к потере доверия потребителей».

Похожие иски Samsung подавала к интернет-магазинам смартфонов в 2017 году, добившись запрета использовать товарный знак. В одном из случаев ответчик согласился на выплату компенсации, получив разрешение продавать официально импортированные устройства.

Вопрос легальности использования бренда Samsung актуален, подтверждают эксперты. «Попробуйте ввести слово "Самсунг" в поисковую строку Google — первая же рекламная публикация приведет на страницу интернет-магазина, на сайте которого написано, что компания является авторизованным фирменным магазином Samsung Electronics, но никаких подтверждающих документов не представлено»,— указывает гендиректор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина. В зоне .ru 887 доменов содержат слово Samsung, указывает доменный инвестор Павел Гросс-Днепров. «Многие предприниматели считают, что дилерское соглашение дает право использовать в домене название бренда. Но это не так, необходимо отдельное соглашение»,— отмечает он. Если на сайте велась коммерческая деятельность, то домены точно будут отобраны, если же это информационный сайт о товаре, то здесь все не так однозначно, были прецеденты, когда суды отказывали в подобных исках, рассуждает эксперт.

Другие правообладатели также проводят подобные кампании, прикладывая усилия к пресечению даже незначительных нарушений, говорит Алина Акиншина. В таких случаях истец вправе требовать от нарушителя по своему выбору компенсации в размере от 10 тыс. до 1 млн руб. либо в двукратном размере стоимости права использования товарного знака. Поэтому, отмечает она, запрашиваемые Samsung выплаты сравнительно невелики.

Владислав Новый