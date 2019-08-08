Технологии вносят коррективы

Проблема дефицита кадров на рынке строительства по-прежнему не преодолена. Но теперь к традиционным специальностям стали добавляться и новые, ранее рынком не востребованные.

Главная проблема рынка — как и десять, и пятнадцать лет назад — отсутствие достаточной базы для среднего технического образования. Дмитрий Михайлов, директор по строительству ООО «ПСБ Жилстрой» (ГК «БФА-Девелопмент»), говорит: «Строительный рынок терпит острую нехватку кадров квалифицированных рабочих профессий, отсутствует среднее техническое образование, которое позволяет воспитывать специалистов рабочих специальностей. Даже если вырастут зарплаты и нормализуются условия труда, сразу заменить наших бывших соотечественников не получится. Не сможет вчерашний школьник или выпускник юридического факультета (коих у нас перебор в стране) начать работать в соответствии с требованиями. Для воспитания специалиста рабочей специальности требуется два года как минимум».

Он отмечает, что на объектах работает примерно поровну россиян и мигрантов из стран СНГ. «Если граждане РФ привлекаются в основном на инженерные разделы (90% россиян), то иностранные работники — на отделочные и общестроительные работы (35%)»,— говорит специалист.

Игорь Креславский, председатель правления РСТИ («Росстройинвест»), говорит: «Желающих работать хватает, но далеко не все из них обладают необходимыми знаниями. Решаем этот вопрос с помощью действующей в компании системы адаптации и программы наставничества: за два-три месяца опытный специалист может выучить нового, например монолитчика, разъясняя нюансы и контролируя его работу. Среди сотрудников строительных специальностей доля приезжих из других регионов России составляет 15–20%, на зарубежных работников приходится 50–60%, причем многие из них предпочитают устраиваться на работу сразу надолго, а не менять компанию каждый год».

Проектировщиков не хватает тоже

Не меньше проблем и на рынке специалистов с высшим образованием. Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International, отмечает, что одними из самых востребованных позиций по-прежнему остаются руководитель проекта и коммерческий директор. Грамотных специалистов с практической экспертизой на рынке немного, а те, которые есть, работают уже у застройщиков. «Управлять проектами и их финансовыми моделями стало сложнее, на рынке существенно поменялась картина затрат, и чтобы сохранить прежнюю прибыльность проекта, нужны высококвалифицированные специалисты, которые смогут сориентироваться в новых реалиях рынка»,— констатирует она.

Элона Балатбиева, руководитель отдела управления персоналом компании «Метрополис», замечает, что проектно-строительная отрасль на российском кадровом рынке считается непростой. В ней есть свои особенности и проблемы. «Профессия инженера-проектировщика до некоторого времени была не совсем престижной, низкооплачиваемой и воспринималась как советское наследие. Но сейчас все меняется, перспективы проектных работ становятся шире, ярче, интереснее и технологичнее. Архитекторы и проектировщики получают достойную заработную плату и ценятся на вес золота. В необходимости их присутствия в своих командах уверены проектные компании и девелоперы, а вслед за ними — управляющие и генподрядные организации»,— указывает госпожа Балатбиева.

В 2019 году, как и в прежние годы, эксперты говорят о нехватке опытных специалистов и кадровом голоде, которые вынуждают работодателей приспосабливаться к новым рыночным условиям, расширять географию поиска персонала, выходить на «охоту за головами» и конкурировать с другими работодателями.

По данным «Метрополиса», в течение 2019 года ежемесячно на рынке России открывалось около 8 тыс. вакансий в сегменте «Проектирование и архитектура». При этом большинство работодателей склонны рассматривать кандидатов с опытом работы от трех до шести лет, что составляет около 49% от всех отрытых вакансий. Еще 35% вакансий рассчитаны на молодых специалистов или людей с опытом от года до трех лет. Спрос на специалистов по проектированию конструктивных и инженерных решений на территории РФ неравномерен. Максимальный спрос в Москве, на нее приходится 29% вакансий, в Санкт-Петербурге — 10%, в Республике Татарстан — 7%, на Свердловскую и Нижегородскую область приходится по 4%. Минимальный спрос 0,2% — в Республике Адыгея.

«В 67% вакансий указана заработная плата. Так, в Москве предложения начинаются от 55 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — от 40 тыс., в Казани — от 30 тыс. Средний уровень заработных плат в городах-миллионниках находится в диапазоне 45–70 тыс. рублей»,— говорят в «Метрополисе».

Работодателями максимально востребованы компетенции в области управления проектами, проектирования инженерных решений по водоснабжению и канализации, а также отоплению, вентиляции и кондиционированию.

Смена традиционного проектирования 2D, которое все меньше устраивает заказчиков, на 3D-моделирование также задала новые требования к подбору специалистов. Практические навыки работы в Revit стали неотъемлемой частью многих вакансий, а сообщество профессионалов BIM-проектирования в России продолжает расти, заставляя развиваться отстающих, отмечает госпожа Балатбиева. Так, за последние несколько лет начали появляться новые вакансии, например, BIM-менеджер, BIM-координатор, инженер отдела развития BIM-технологий, инженер-проектировщик по работе в Autodesk Revit и другие. И количество таких вакансий растет с каждым годом. Максимальный спрос на специалистов с навыками BIM-моделирования приходится на Москву и составляет 55% от общего количества вакансий, на Санкт-Петербург приходится 11%, говорят специалисты «Метрополиса».

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор согласен с тем, что сегодня самые востребованные профессии связаны с цифровизацией, роботизацией, IT. Они уже заняли свою нишу на рынке, и она заметно растет. «Кроме того, в отрасли образовался определенный вакуум качественных управленцев в сфере строительства. Ситуация с обманутыми дольщиками и проблемными объектами обнажила кризис именно в профессиональном управлении, в антикризисном управлении проектами. Взаимодействие с чиновниками, с банками, с дольщиками — все это требует принципиально другой профессиональной квалификации, другой подготовки. В общем, то же самое можно сказать и о многих других отраслях, но в строительстве это сейчас особенно заметно»,— уверен господин Моор.

Карина Репина, руководитель группы подбора персонала компании ЦДС, говорит: «Возможно, лет через пять-десять мы будем испытывать дефицит инженерно-технических работников. Сейчас быть инженером непрестижно, у молодежи нет понимания и представления об этой специальности. Нам необходимо вести просветительскую работу и популяризировать эти профессии среди подрастающего поколения».

«Ни для кого не секрет, что существует разрыв между академическим образованием и потребностями бизнеса. Так, например, наша компания совместно с НИУ МГСУ в этом году провела кейс-чемпионат "BIM в большом городе" для выявления талантливых студентов. Победители и призеры конкурса получили предложение пройти стажировку и практику в компании "Метрополис". Лучшим студентам мы готовы сделать предложение о работе. Поскольку офисы "Метрополиса" открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, мы собираемся продолжить такую практику и предложить сотрудничество не только московским вузам, но и профильным учебным заведениям Петербурга и Казани»,— сообщила госпожа Балатбиева.

Некоторые строители нехватку кадров решают передачей некоторых видов работ сторонним компаниям. Игорь Креславский рассказывает: «Некоторые направления деятельности компания перевела на аутсорсинг, например проектирование. Тем не менее мы сохранили группу собственных проектировщиков для решения оперативных задач».

Олег Привалов