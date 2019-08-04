Главные анонсы 5–11 августа

5 августа, понедельник
В Москве в Госдуме пройдет рабочее совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири.
В Петрозаводске суд начнет повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере против экс-главы карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.
В Белоруссии начнется избирательная кампания по выборам в парламент.
6 августа, вторник
В Москве Басманный суд рассмотрит в особом порядке дело против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд руб.
В Вене пройдет заседание стран ОПЕК+.
В Москве в «Лужниках» пройдет благотворительный забег в поддержку подопечных фонда «Линия жизни».
7 августа, среда
В Луганске глава Луганской народной республики Леонид Пасечник проведет прямую линию с жителями Украины.
На Кубани местный ФК «Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в мачте третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В Москве режиссер Квентин Тарантино представит свой фильм «Однажды в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа.
8 августа, четверг
В Москве Верховный суд РФ рассмотрит апелляционные жалобы защиты осужденных членов банды GTA.
В Тюмени продолжится судебное разбирательство по банкротству Антипинского НПЗ.
9 августа, пятница
В Солнечногорске Московской области на площадке форума «Территория смыслов» пройдет брифинг МИД РФ для российских и иностранных журналистов.
В Саудовской Аравии начнутся основные обряды хаджа, в которых планируют принять участие более 25 тыс. россиян.
10 августа, суббота
В Москве планируются митинги в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.
11 августа, воскресенье
США и Южная Корея начнут совместные военные учения «Тонмэн 19-2», которые завершатся 20 августа.
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