Главные анонсы 5–11 августа

5 августа, понедельник

В Москве в Госдуме пройдет рабочее совещание в связи с ситуацией с лесными пожарами в Сибири.

В Петрозаводске суд начнет повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере против экс-главы карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович.

В Белоруссии начнется избирательная кампания по выборам в парламент.

6 августа, вторник

В Москве Басманный суд рассмотрит в особом порядке дело против бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении более 11 млрд руб.

В Вене пройдет заседание стран ОПЕК+.

В Москве в «Лужниках» пройдет благотворительный забег в поддержку подопечных фонда «Линия жизни».

7 августа, среда

В Луганске глава Луганской народной республики Леонид Пасечник проведет прямую линию с жителями Украины.

На Кубани местный ФК «Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в мачте третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В Москве режиссер Квентин Тарантино представит свой фильм «Однажды в Голливуде», который выходит в российский прокат 8 августа.

8 августа, четверг

В Москве Верховный суд РФ рассмотрит апелляционные жалобы защиты осужденных членов банды GTA.

В Тюмени продолжится судебное разбирательство по банкротству Антипинского НПЗ.

9 августа, пятница

В Солнечногорске Московской области на площадке форума «Территория смыслов» пройдет брифинг МИД РФ для российских и иностранных журналистов.

В Саудовской Аравии начнутся основные обряды хаджа, в которых планируют принять участие более 25 тыс. россиян.

10 августа, суббота

В Москве планируются митинги в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

11 августа, воскресенье

США и Южная Корея начнут совместные военные учения «Тонмэн 19-2», которые завершатся 20 августа.