«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

«Проект» — некоммерческое СМИ. Его в июле 2018 года запустил бывший главный редактор «Дождя» и сайта РБК Роман Баданин.

В материалах проверки, оказавшихся у издания, говорится, что в 2017–2018 годах через счета сотрудников ФБК в Альфа-банке прошло более 1 млрд руб., часть из которых вносили наличными. Эксперты МВД считают, что часть этих средств «могла поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеет признаки сомнительности».

По информации «Проекта», МВД проверило счета экс-главы штаба господина Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела Вячеслава Гимади, главы соцслужбы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Также членов ФБК якобы заподозрили в неуплате налогов за несколько лет: господина Волкова — 4,6 млн руб., господина Рубанова — 3,1 млн руб. и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова — 830 тыс. руб.

В Следственном комитете России не стали комментировать публикацию «Проекта».

Один из фигурантов расследования, Леонид Волков, написал в Twitter, что полиция взялась за сеть штабов ФБК. «Хотят, кажется, объявить все пожертвования (которые шли через мои счета) "отмыванием" (интересно, чего?) — то есть сделать финансирование региональных штабов Навального невозможным»,— заявил он.

Собеседник, близкий к руководству силовых структур, сообщил «Проекту», что по материалам проверки в ближайшее время заведут уголовное дело.

Напомним, 24 июля Алексея Навального арестовали на 30 суток из-за анонса несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.