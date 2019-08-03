Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому у полиции появилась возможность искать пропавших детей по координатам их мобильных устройств (телефоны, планшетные компьютеры, умные часы). Для начала поисков необходимо будет письменное согласие одного из родителей ребенка. В течение 48 часов с момента начала розыска правоохранительные органы должны будут получить судебное решение либо прекратить поиски.

Напомним, поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности были разработаны группой депутатов под руководством главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой. «В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается, что «значительное количество» пропавших имеют при себе мобильные телефоны, планшеты и другие устройства, «включенные в первые часы и даже дни» розыска.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Пропавших детей найдут по телефону».