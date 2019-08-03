Путин уточнил понятие шпионских устройств

Президент России Владимир Путин подписал законы, разъясняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Документ, опубликованный на официальном портале правовой информаций, вносят поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. К «шпионским» устройствам больше не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно не добавлены новые свойства, позволяющие получать личную, семейную, коммерческую или иную информацию без ведома обладателя.

Уголовная статья 138.1 предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента одни из журналистов поднял тему о незаконном обороте спецсредств, рассказав, что в России к уголовной ответственности привлекаются люд, которые заказывают в интернет-магазине, например, GPS-устройства для слежения за коровами. Позже Верховный суд разъяснил, за приобретение каких спецприборов нельзя наказывать.

О пояснении Верховного суда читайте в публикации “Ъ FM” «Верховный суд разобрался в шпионских гаджетах».