Трамп готов назначить врио директора Национальной разведки США Сью Гордон

Место ушедшего в отставку директора Службы национальной разведки Дэниела Коутса в качестве врио может занять его нынешний первый заместитель Сью Гордон, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мне нравится Сью Гордон. Это может быть она»,— сказал господин Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он добавил, что ее кандидатура будет рассмотрена, передает Reuters. Президент США рассказал, что сейчас рассматривает три кандидатуры для выдвижения на пост директора Национальной разведки. Окончательное решение он готов озвучить 5 августа.

Напомним, Дэниел Коутс, координирующий работу всех 17 спецслужб США, подал в отставку и в середине августа оставит свой пост. В Вашингтоне считают, что причиной отставки господина Коутса стали разногласия с главой Белого дома.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп потерял главу разведки».