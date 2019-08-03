Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий

Президент России Владимир Путин подписал закон, о невозможности продления срока содержания под стражей предпринимателям, если по их уголовному делу не проводятся активные следственные действия.

Документ, опубликованый на официальном портале правовой информации, предусматривает поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ, которые вводят обязанность следствия предъявить суду обоснования для ходатайства о продлении срока содержания в СИЗО.

Напомним, о необходимости «шире» использовать альтернативные меры пресечения в виде домашних арестов, залогов и подписок о невыезде для предпринимателей президент говорил в послании к Федеральному собранию, при этом подчеркивал, что полностью аресты «исключить тоже нельзя».

Внесенный в Госдуму законопроект оказался сырым. Генпрокуратура предложила внести в УПК четкое понятие о преступлениях, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО, а саму процедуру арестов и их продления — подлежащей предварительному согласованию с прокурором.

Как законопроект отразится на практике заключения бизнесменов под стражу, читайте в материале “Ъ FM”.