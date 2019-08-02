«Зенит» официально объявил о переходе экс-игрока «Барселоны» Малкома

ФК «Зенит» и «Барселона» достигли соглашения о переходе в команду из Петербурга бразильского полузащитника Малкома. Соглашение с игроком рассчитано на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

Малком Филипе Силва де Оливейра родился в 1997 года в Сан-Паулу. Является воспитанником местного клуба «Коринтианса». В 2016 году футболист перебрался в Европу, где выступал во французском «Бордо». Летом 2018 года он перешел в «Барселону», за которую успел сыграть 24 матча, забив четыре мяча и сделав две результативные передачи. В составе каталонского клуба стал чемпионом Испании 2019 года. На поле Малком выступает преимущественно на позиции правого полузащитника.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что трансфер Малкома стоил «Зениту» €45 млн. Также сообщалось, что зарплата игрока в петербургском клубе может составить €6,5 млн в год.