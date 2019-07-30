Зарплата футболиста Малкома в «Зените» может составить более €6 млн в год

Петербургский ФК «Зенит» готов предложить 22-летнему нападающему «Барселоны» Малкому заработную плату в размере €6,5 млн за сезон. Об этом сообщает Goal.com.

Нынешняя зарплата игрока в каталонском клубе составляет около €4 млн в год. Главное условие перехода со стороны «Барселоны» — сумма трансфера не менее €40 млн. При этом испанцев не устраивает аренда футболиста — речь может идти лишь о полном выкупе его контракта. Кроме «Зенита» в приобретении игрока заинтересована «Боруссия» (Дортмунд).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по данным источника, сам Малком не против перехода в другой клуб, поскольку после покупки Антуана Грузманна и возможного возвращения в «Барселону» Неймара его шансы на попадание в основной состав существенно уменьшаются.