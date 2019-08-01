Малком перейдет в «Зенит» за €45 млн

В пятницу, 2 августа, бразильский нападающий Малком пройдет медосмотр в «Зените» и подпишет с петербургским клубом шестилетний контракт. Сумма трансфера 22-летнего экс-игрока «Барселоны» составит €40 млн. Еще €5 млн «Зенит» заплатит в качестве различных бонусов. Об этом со ссылкой на испанские спортивные СМИ сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что зарплата игрока в «Зените» может составить €6,5 млн в год.

В прошлом сезоне Малком провел за «Барселону» 24 матча, забив в них 4 мяча и сделав 2 голевые передачи.