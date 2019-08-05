Кредиты стали условно доступнее

Банк России зафиксировал во втором квартале улучшение условий кредитования физлиц, которые до этого полгода ужесточались. Пока банки смягчили условия в первую очередь по ипотечным кредитам. В преддверии введения повышенных коэффициентов риска по потребительским ссудам они готовы пойти навстречу заемщикам и здесь, чтобы за оставшееся время нарастить портфель ссуд. Но потенциал снижения ставок и иных послаблений ограничен, указывают эксперты.

ЦБ опубликовал «Индексы изменения условий банковского кредитования (УБК) и спроса на кредиты по итогам ежеквартального обследования крупных российских банков». Из документа следует, что условия по кредитам физлицам ухудшались в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019 года, но во втором квартале начали улучшаться.

Индексы УБК населения рассчитываются как среднее арифметическое индексов ипотечного и потребительского кредитования. Индексы изменения УБК выступают качественной оценкой конъюнктуры кредитного рынка. Они исчисляются в процентных пунктах (п. п.) и могут принимать значения от –100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования).

Как следует из индексов изменения УБК, наибольшее смягчение условий произошло во втором квартале по ипотеке (–12,79 п. п.) после ужесточения условий на 16,67 п. п. и 14,29 п. п. в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019 года соответственно. Ставки по ипотеке еще в конце мая снизил Сбербанк, во второй половине июня о снижении ставок в этом сегменте объявили Совкомбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, «Уралсиб», Абсолют-банк — на 0,25–1,5 п. п. В июле снижение продолжилось — на 0,2–1,1 п. п. сократили ставки Газпромбанк, «ФК Открытие», Альфа-банк, Райффайзенбанк, РСХБ.

Однако в сегменте потребительского кредитования смягчение условий менее заметно: –2,08% по краткосрочным кредитам и –6,73% — по долгосрочным. В результате во втором квартале рост потребительского кредитования стал замедляться, свидетельствуют данные ЦБ. Так, по итогам апреля увеличение в сегменте за месяц составило 2,3%, мая — 2,1%. «В июне продолжилось замедление темпов роста розничного кредитования, а его кредитный импульс во втором квартале продолжил снижаться»,— отмечалось в июльском бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Владимир Путин, президент РФ, 20 июня Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, рискованно, на мой взгляд

Обратив внимание на изменение тренда, банки начали улучшать свои кредитные предложения, используя удачный момент. По словам директора департамента кредитного бизнеса «Открытия» Михаила Чамрова, это «обусловлено стабилизацией ставок и ожиданиями рынка дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики». Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай предполагает, что во втором квартале банки решили смягчить условия, чтобы нарастить кредитный портфель, потому что понимают, что сделать это позже будет сложнее. ЦБ, поясняет он, все время анонсирует новые ужесточения на рынке потребительского кредитования для его охлаждения.

Правда, в Сбербанке уверены, что «потенциал снижения ставок невелик — в основном это возврат к уровням середины 2018 года». Зато октябрьское повышение коэффициентов риска, по мнению банкиров, не окажет существенного влияния на условия кредитования в дальнейшем. «В нашем банке уже давно сформированы риск-процедуры, которые не позволяют оформить кредит заемщикам с высокой долговой нагрузкой»,— заявил старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. При этом, как отметила главный аналитик «Росбанк Дом» Наталья Ващелюк, «1 октября 2019 года коэффициенты риска будут повышены только для потребительских кредитов, выдаваемых заемщикам, уровень долговой нагрузки которых превышает 50%». Таким образом, по ее мнению, кредитование более надежных заемщиков не будет оказывать повышенного давления на капитал.

Вместе с тем в Сбербанке напоминают, что «кроме коэффициентов риска с 1 октября добавится влияние нового коэффициента — показателя долговой нагрузки». Для клиентов, поясняют в банке, это может отразиться в снижении уровня одобрения кредитов.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева