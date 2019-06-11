Граждане берут деньгами

Выдачи кредитов наличными по итогам апреля стали рекордными с 2012 года. И это несмотря на то, что Банк России неоднократно предпринимал попытки охладить рынок, повышая надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Эксперты считают, что такая ситуация может побудить регулятора к очередному ужесточению норматива еще до конца текущего года.

По данным аналитического агентства Frank RG, за апрель текущего года банки выдали гражданам 447,9 млрд руб., что является историческим рекордом с начала 2012 года. Рост выдач к апрелю 2018 года составил 27%. При этом прирост портфеля (с учетом погашенных ссуд) в сегменте необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев составил 29,3%. Этот показатель планомерно растет с сентября 2017 года, однако в апреле он стал самым значительным за обозначенный период.

Таким образом, ожидания регулятора по охлаждению рынка необеспеченных ссуд вследствие повышения надбавок к коэффициентам риска пока не оправдались. С 1 апреля ЦБ повысил коэффициенты риска по ряду необеспеченных кредитов физлицам на 30 процентных пунктов, до 150% (см. “Ъ” от 24 декабря 2018 года). Данные надбавки применяются практически ко всем потребкредитам. По мнению регулятора, это должно было способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Однако прирост необеспеченного потребкредитования за 12 месяцев (на 1 мая 2019 года) составил 25,3%, свидетельствует статистика Банка России.

Эксперты отмечают, что продолжающийся рост выдач может быть связан с рядом факторов. «С одной стороны, спрос на потребкредиты остался по-прежнему высоким, в условиях отсутствия роста реальных доходов граждане прибегают к кредитованию для сохранения привычного уровня расходов,— говорит директор по развитию "БКС Премьер" Антон Граборов.— Также в текущем году запланирован ввод дополнительных ограничений по кредитованию физлиц по соотношению расходов на выплату всех кредитов и займов к доходу заемщика, и, возможно, в преддверии этого банки наращивают объемы кредитования, чтобы успеть получить прибыль до ввода ограничений». По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, обычно эффект от подобных мер проявляется не сразу. «Банки по инерции будут продолжать захватывать этот кусок рынка, пока не столкнутся с замаячившей нехваткой капитала,— поясняет он.— Выдача небольшого портфеля по более высоким нормативам размывается и не сильно влияет на общий финансовый результат, но, вероятно, через два-три месяца игроки начнут чувствовать давление на капитал и либо повысят ставку по кредитам, либо снизят количество выдаваемых кредитов».

Банкиры подтверждают, что пока не чувствуют давления на капитал. По словам начальника отдела портфельного риск-анализа розничного бизнеса Альфа-банка Сергея Турищева, на данный момент у всех крупных банков достаточно капитала для роста. «При этом большинство кредитов банки выдают под ставки 10–15% годовых, а по ним надбавка к коэффициенту риска минимальная,— говорит он.— Это не очень чувствительно для индустрии». «С точки зрения регулятора такое повышение — хорошее предупреждение рынку более внимательно отнестись к уровню закредитованности населения и отреагировать еще до того, как случится ухудшение платежной дисциплины заемщиков»,— добавляет зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.

Однако высока вероятность, что, если банки в ближайшее время самостоятельно не ограничат выдачи, регулятор прибегнет к дальнейшему повышению надбавок. «ЦБ планомерно повышает надбавки и смотрит, каково их влияние на рынок,— отмечает господин Грибанов.— Поэтому есть вероятность, что до конца года мы можем услышать про очередное ужесточение». Похоже, к этому же готовятся и в ЦБ. «В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК (полная стоимость кредита.— “Ъ”) с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица, рассчитывать который банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года»,— отмечается в материалах на сайте регулятора.

Светлана Самусева