ЦБ оценил июльскую инфляцию в 0,2–0,3%

Предварительная оценка инфляции в России за июль составляет 0,2–0,3%, в годовом выражении инфляция составляет 4,6–4,7%, следует из опубликованного Банком России (ЦБ) отчета (.pdf).

По оценкам ЦБ, рост российской экономики ускорится во втором полугодии 2019 года до темпов, соответствующих потенциалу. Тогда как годовая инфляция закрепилась на нисходящем тренде, который может продолжиться до второго квартала 2020 года. Ранее аналитики допускали возможность снижения в августе годовой инфляции ниже 4%.

Подробнее о прогнозах роста потребительских цен на конец года читайте в материале “Ъ” «Инфляция, похоже, не уродилась».