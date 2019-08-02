Госстройнадзор разрешил строительство делового центра у ТРК «Варшавский экспресс»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на застройку земельного участка, расположенного около ТРК «Варшавский экспресс» между Парфеновской улицей и Варшавским проездом. Там планируется построить новый 10-этажный деловой центр площадью 46,3 тыс. кв. м со встроенной подземной автостоянкой.

Как сообщает АБН, разрешение выдано ООО «Развитие», принадлежащему Александре Неклюдовой и ООО «Радуга». Госпожу Неклюдову ранее называли сотрудницей холдинга «Адамант». В контактах ООО «Радуга» также указан корпоративный электронный адрес этой же компании. Участок, о котором идет речь, по данным СМИ, был выкуплен у «ЛенСпецСМУ» именно «Адамантом».

В 2013 году на указанной территории было демонтировано историческое здание пакгауза, которое уже после сноса признали объектом культурного наследия регионального значения. В дальнейшем статус памятника снесенного объекта был успешно оспорен в суде.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что холдинг «Адамант» получил разрешение на строительство ЖК премиум-класса на Звенигородской улице рядом с новой сценой МДТ. Позднее оно было передано ГК «Красная стрела».