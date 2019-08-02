Добыча нефти в России в июле снизилась на 0,6%

Добыча нефти и газового конденсата в России в июле сократилась на 0,6%, до 47,1 млн т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК. В январе—июле добыча выросла на 2%, до 325 млн т.

В конце июля министр энергетики Александр Новак сообщил, что снижение добычи нефти в России остановлено. Тогда добыча в России уже третий месяц подряд находилась существенно ниже квоты, разрешенной сделкой ОПЕК+, причем в первой половине июля снижение ускорилось.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «У нефти исчерпались причины для падения».