Остающимся проведут социальное благополучие

Объявленный еще в 2017 году курс на развитие социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке наравне с инвестиционной активностью обсуждался сегодня на совещании по развитию центров экономического роста в макрорегионе. Реализацию новых планов премьер-министр Дмитрий Медведев оценил как «приемлемую». Само же обсуждение ограничилось перечислением конкретных проектов (более 400 с общим финансированием 94 млрд руб. на три года), а также экономических успехов. Сейчас в макрорегионе реализуется 1145 проектов и инвестсоглашений на 3,6 трлн руб. Впрочем, для населения этот аргумент пока нельзя назвать убедительным — несмотря на инвестиционную активность, его численность на Дальнем Востоке продолжает сокращаться: по итогам 2018 года отток составил 10,8 тыс. человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Южно-Сахалинске совещание по развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке — речь идет о местах концентрации инвестпроектов (в них и вводятся режимы территорий опережающего социально-экономического развития и порто-франко). Сами центры отбираются дальневосточными регионами. Сейчас их насчитывается 58, в них сосредоточено почти 80% всего населения Дальнего Востока.

Ключевая задача властей — развить в этих центрах социальную инфраструктуру по семи направлениям: здравоохранение, образование, культура, спорт, жилье и ЖКХ, транспорт и «дальневосточный гектар».

Курс на социальную модернизацию макрорегиона взят сравнительно недавно. В сентябре 2017 года президент Владимир Путин заявил о необходимости перейти к новому этапу развития Дальнего Востока — по сути, перевести фокус внимания на повышение качества жизни населения, которое должно соответствовать уровню инвестиционной активности в макрорегионе. До этого большая часть поддержки была направлена прежде всего на повышение инвестпривлекательности Дальнего Востока и обеспечение его конкурентоспособности в сравнении со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Механизм развития центров экономического роста был запущен в 2018 году, когда были отобраны центры. Выполнение планов по развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке Дмитрий Медведев оценил как «приемлемое» — конкретные результаты, впрочем, премьер не назвал, упомянув лишь, что они есть по всем направлениям (от поставки техники до строительства дорог и жилья). Более конкретную оценку глава правительства дал финансовой стороне работы — кассовое исполнение в 2018 году составило почти 98% (использовано почти 23,2 млрд руб. из 23,7 млрд руб. федеральных средств).

Всего на развитие центров экономического роста до 2021 года федеральный бюджет выделит более 94 млрд руб.— на них планируются строительство, реконструкция и модернизация 431 социального объекта (больниц, образовательных учреждений и детских садов, спортивных и культурных объектов) по всему Дальнему Востоку. Вопрос о выделении дополнительных денег (1 млрд руб.) сейчас прорабатывается Минвостокразвития, как заявил глава ведомства Александр Козлов. Необходимый для этого документ планируется представить на подпись Дмитрию Медведеву в ближайшее время. В этом году финансирование составляет 16 млрд руб., которые будут потрачены на завершение 200 мероприятий.

Оценок влияния этих мероприятий на жизнь дальневосточного населения не приводилось — пока по социальным показателям дальневосточные регионы продолжают отставать от средних по стране (догнать среднероссийский уровень жизни Дальний Восток должен к 2025 году). Отчетность Минвостокразвития также пока не отражает социальное положение макрорегиона — акцент делается лишь на социальное отражение экономической активности. Так, сейчас на Дальнем Востоке реализуется 1145 проектов. Как следует из доклада ведомства об итогах 2018 года, объем инвестиционных соглашений оценивается в 3,6 трлн руб., создается 131,2 тыс. новых рабочих мест. Впрочем, экономические показатели пока не помогают властям переломить тенденцию оттока населения — по данным Росстата, показатель по итогам 2018 года составил 10,8 тыс. человек.

Евгения Крючкова, Южно-Сахалинск