Музей геральдики может открыться в Петербурге в 2022 году

Музей геральдики откроется в Петербурге планируется открыть в 2022 году. Об этом заявил заместитель гендиректора Эрмитажа по научной работе, государственный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов.

Музей, напомним, разместится в здании Биржи.

По его словам, в настоящее время ведутся работы на фасадах будущего музея, в будущем году будет выполнена отделка внутренних помещений. «Если график будет выдержан, то мы рассчитываем, что мы, может быть, в 2022 году сможем музей открыть»,— сообщил господин Вилинбахов ТАСС.

Здание Биржи, было передано Эрмитажу в 2014 году. Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что петербургский Музей геральдики станет единственной в мире экспозицией подобного масштаба. Работы по реставрации здания биржи оценивались в 1,62 млрд руб.