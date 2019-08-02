Заботу об экологии повернули против инвестора

Инициативная группа жителей станицы Кировской в Кагальницком районе предложила на совместном заседании общественных советов при минприроде и минЖКХ Ростовской области ряд законодательных инициатив, ужесточающих правила размещения полигонов для отходов вблизи населенных пунктов. Активность жителей станицы связана с планами компании «Донэкопром» построить в ее окрестностях первый в регионе комплекс по переработке промышленных отходов. Представители компании обращают внимание на то, что ее технологические процессы не подразумевают хранения мусора в привычном для России формате свалки и включают в себя глубокую переработку отходов.



Не те отходы

В мае нынешнего года компания «Донэкопром» инициировала общественное обсуждение проекта строительства экокомплекса под станицей Кировской. В тот же период времени жители станицы направили губернатору Ростовской области Василию Голубеву коллективное письмо. В нем они выразили опасения относительно возможного негативного влияния предприятия на окружающую среду. Рассмотрев обращение, губернатор предложил создать совместную рабочую группу по решению вопросов, возникающих в связи с реализацией этого инвестиционного проекта. В ее состав вошли 16 жителей станицы, представители инвестора, министр экологии и природных ресурсов области Михаил Фишкин и представители министерства ЖКХ. «Еще на первых этапах проекта мы стремились максимально разъяснить его детали всем жителям Кировской,— заявил директор по развитию ООО «Донэкопром» Дмитрий Афонин.— Мы публиковали разъясняющие материалы в СМИ и в интернете, проводили информационные встречи, на которых рассказывали о том, что в результате работы комплекса не будет причинен вред природе, что на участке, где мы планируем строительство, нет ни водных объектов, ни краснокнижных растений или животных, ни скотомогильников, о наличии которых говорили некоторые старожилы. Мы благодарны губернатору за инициативу создания рабочей группы, в состав которой вошел актив из 16 граждан, достаточно грамотных и пытающихся вникнуть в суть нашего проекта».

Пока инвестор и местные активисты не пришли к взаимопониманию. На совместном заседании общественных советов министерств экологии и ЖКХ, которое состоялось 25 июля, один из лидеров сформировавшегося в Кировской движения против строительства экокомплекса Александр Оганьян выступил с рядом предложений по корректировке законодательства, регулирующего размещение полигонов твердых бытовых и коммунальных отходов. В частности, если сейчас их санитарно-защитная зона составляет 500 м, то жители станицы предлагают Законодательному собранию Ростовской области инициировать принятие на федеральном уровне закона об увеличении СЗЗ полигонов ТБО и ТКО до 10–15 км.

Позицию станичников и их протестную активность эксперты объясняют остротой проблемы утилизации отходов для России в целом. Дискуссию на эту тему подогревает «мусорная реформа», с которой так или иначе столкнулись все регионы страны. При этом в случае проекта «Донэкопрома» речь идет о совершенно другой сфере деятельности. Переработка промышленных отходов как отрасль в России только формируется, хотя их объемы значительно превышают объемы бытового мусора.

«Тема модная, популярная, люди начинают использовать ее в качестве инструмента борьбы со своими оппонентами, и это очень неприятно,— говорит руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.— Конфликт в станице Кировской создан искусственно. Не бывает такого, чтобы в небольшом населенном пункте на селе (население станицы Кировской — около 8 тыс. человек) более 3 тыс. активистов чем-то внезапно одновременно возмутились. Я изучал ситуацию, и выяснилось, что один местный предприниматель, по всей видимости, недоволен главой Кагальницкого района и, похоже, стимулирует обострение ситуации, которая до его вмешательства мало кому была интересна».

Глава администрации Кагальницкого района Игорь Грибов считает проект строительства комплекса по переработке промышленных отходов достаточно важным для своего муниципалитета. Во-первых, 50 рабочих мест не будут лишними, а во-вторых, чиновник рассчитывает на то, что при необходимости предприятие поможет району техникой, например для уборки территорий и вывоза мусора. Игорь Грибов высказал уверенность, что выступления против строительства экокомплекса инспирированы его оппонентами. «Протестующие выступают под лозунгом “Грибов, мы против завода”,— объясняет он.— Но завод строю не я. И никаких оснований мешать это делать инвестору нет: он действует в рамках закона, ничего не нарушает».

Господин Грибов уверен, что активисты могут вводить жителей Кировской в заблуждение относительно наличия экологической угрозы со стороны проекта компании «Донэкопром». После того как многочисленные проверки, проведенные по их же жалобам, опровергли эти опасения, участники инициативной группы, похоже, не сообщили об этом землякам. И это позволяет им игнорировать аргументы в пользу строительства экокомплекса, ссылаясь на поддержку тысяч жителей станицы.

«Мы должны определиться: действуем по закону или так, как кто-то хочет,— добавляет Игорь Грибов.— Кроме того, у меня встречный вопрос. Вот в состав инициативной группы входят в том числе предприниматели. У одного 30 единиц тяжелой техники, у другого — 40. Куда они девают отработанное масло, фильтры, аккумуляторы? В лесополосы? Что нам делать с промышленными отходами без предприятий по их переработке?»

Донской бизнес-омбудсмен Олег Дереза оценивает ситуацию вокруг проекта компании «Донэкопром» как сложную, если не патовую. «Достичь компромисса между интересами инвестора и жителей станицы может быть очень трудно, если вообще возможно,— считает господин Дереза.— Люди говорят, что будут против этого проекта, даже если все экологические экспертизы покажут, что он не причинит вреда экологии. То есть они против в любом случае. Позиция проста: “не хотим — и все”. Кроме того, жители станицы не верят, что в результате работы комплекса действительно не будет появляться новых вредных отходов, которые компания будет захоранивать на своем полигоне. Это уже показатель слабости, в том числе, позиции местной власти, которая не смогла им это объяснить». Бизнес-омбудсмен добавляет, что по большей степени возлагает надежды на информационную активность самого инвестора. Будучи заинтересованным в реализации проекта, он должен приложить все усилия, чтобы доказать жителям станицы его безвредность. «Так, как сейчас, события развиваться, конечно, не должны,— говорит Олег Дереза.— Получается, что такими методами можно остановить вообще любой инвестпроект, связан он с отходами, или нет. В то время как любое муниципальное образование заинтересовано в инвестициях».

Дмитрий Афонин соглашается, что жители станицы не доверяют аргументам инвестора, считая, что на практике предприятие не будет соответствовать данным проекта, который находится в открытом доступе. «Мы готовы даже поставить видеокамеры на стройплощадке, чтобы все могли следить за процессом строительства,— говорит господин Афонин.— После запуска предприятия мы готовы регулярно пускать на площадку инициативную группу жителей для проведения проверок. Можно заключить трехстороннее соглашение между нами, администрацией района и представителями общественности».

Налоги и работа

Дмитрий Афонин не называет точный объем инвестиций в проект экокомплекса в Кагальницком районе. По его словам, речь идет о «нескольких сотнях миллионов рублей». В настоящее время ООО «Донэкопром» уже выплачивает в бюджет около 1 млн руб. в год в качестве арендной платы за участок площадью 11 га, на котором планируется строительство экокомплекса. По словам господина Афонина, на предприятии планируется создать около 55 рабочих мест. Возможно, их количество будет больше. Среднюю зарплату компания обещает установить на уровне около 25 тыс. руб. Для небольшого сельского населенного пункта это достаточно высокий показатель, отмечает представитель инвестора.

В год экокомплекс будет перерабатывать около 40 тыс. т отходов — строительного мусора, боя керамики, металлургических и литейных шлаков, маслосодержащих отходов, пластика. Отходы, не подлежащие переработке, пойдут на захоронение на собственном полигоне компании. Его площадь составит 5,6 га, глубина захоронения не превысит 22 м, при том что водоносные горизонты в этом месте располагаются на глубине не менее 80 м. Дмитрий Афонин указывает на то, что инвестор соблюдает все санитарные нормы и правила. «При упоминании полигона для отходов у людей сразу возникает образ горящей вонючей свалки, которая отравляет все вокруг,— объясняет господин Афонин.— Но современный полигон — сложное сооружение с эффективной гидроизоляцией, утилизацией газов, системой отвода фильтрата и т. д.». Представитель инвестора добавляет также, что жителей станицы Кировской беспокоит относительная близость участка, где планируется строительство экокомплекса, к границам населенного пункта: между ними 640 м, в то время как протяженность СЗЗ, которую устанавливают СанПиН для подобных предприятий,— 500 м. При этом протяженность отрезка дороги, по которой на предприятие будут доставляться отходы, составляет уже 1,4 км, отмечает Дмитрий Афонин. «В 640 м от границы нашего участка находятся ближайшие дома станицы, расположенные в том месте, где ее граница изгибается,— объясняет он.— По большей части дома располагаются значительно дальше, чем требуют нормы».

В поисках места

Параллельно с переговорами с инициативной группой жителей станицы Кировской ООО «Донэкопром» рассматривает другие участки, где возможно размещение экокомплекса. Для этого компания запросила у региональных властей полный перечень инвестплощадок на территории Ростовской области. «С обывательской точки зрения в России сколько угодно свободной земли,— говорит Дмитрий Афонин.— Но участок, соответствующий всем нормам с точки зрения геологии, отсутствия водных объектов, редких животных и птиц, памятников археологии (курганов) и т. д., мы искали три года. Наличие подъездных путей и инженерной инфраструктуры упомяну в последнюю очередь, хотя это очень важный вопрос». Сейчас, добавляет господин Афонин, инвестор рассматривает несколько участков, не изученных ранее. Но пока площадка в Кагальницком районе остается наиболее привлекательной.

Александр Хуруджи уверен, что региональная власть должна найти возможность сохранить проект на запланированном месте, при необходимости пойдя навстречу конкретным пожеланиям жителей с точки зрения параметров защитных сооружений, расстояний между границами экокомплекса и населенных пунктов и т. п. «В противном случае эти тенденции могут дойти до абсурда,— объясняет господин Хуруджи.— Мы и так возим мусор за тридевять земель, в тарифе на вывоз отходов перевозка составляет колоссальную часть». Избежать возникновения подобных ситуаций в будущем поможет введение компенсаций для жителей населенных пунктов, где строятся объекты по обращению с отходами, считает эксперт. «Они могут носить характер прямых выплат, каких-то льгот, обязательств по трудоустройству определенного количества человек и т. д.,— говорит глава АЗБ.— Тогда за подобные проекты муниципалитеты будут драться».

Министр экологии и природных ресурсов Ростовской области Михаил Фишкин в конце июля заявил «Интерфаксу», что 19 июня участок, арендованный ООО «Донэкопром», проверила рабочая группа, в состав которой вошли представители министерства, регионального управления ветеринарии и Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Проверка не выявила на участке ни родников, ни захоронений биологических отходов. На официальный запрос “Ъ” к моменту верстки номера в министерстве не ответили.