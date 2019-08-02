В Геленджике осужден оказывающий услуги незаконного джипинга бизнесмен

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Геленджикский городской суд вынес приговор Владимиру Дудину, признанному виновным в оказании услуги джипинга, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Он осужден к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 600 тыс. руб. в пользу двух пострадавших.

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, 32-летний мужчина за деньги возил на автомобиле ГАЗ пассажиров по экскурсионным маршрутам в горы Геленджика. Машина принадлежала индивидуальному предпринимателю Владимиру Дудину. По данным следствия, 14 августа 2018 года водитель вез туристов по согласованному с Дудиным маршруту. Стоимость поездки составляла 1300 руб. для взрослых и 1100 рублей для детей.

В тот день в салоне ГАЗа находилось шесть пассажиров, двое из которых были детьми. В окрестностях села Возрождение, автомобиль сорвался в овраг, в результате чего водитель и пассажиры получили различные травмы. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. Сам водитель скончался через два дня в больнице от полученной черепно-мозговой травмы.

Следствием было доказано, что и водителю, и владельцу машины было заранее известно о том, что автомобиль имеет неисправности системы рулевого управления и тормозной системы, что привело к трагедии.

Приговор в отношении бизнесмена, оказывающего услуги джипинга, вступил в законную силу.

Василий Хитрых