До конца года в Петербурге сдадут 25 новых объектов здравоохранения

В 2019 году в Петербурге планируют построить и сдать в эксплуатацию 25 новых объектов здравоохранения в районах новостроек. 18 из них до конца года начнут прием пациентов. Еще 15 медучреждений будут выкуплены у частных инвесторов за счет средств федерального и городского бюджетов. В общей сложности на эти цели выделено более 1 млрд рублей. Об этом на встрече с главными врачами петербургских поликлиник заявил врио губернатора города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

На встрече обсуждались меры, необходимые для повышения качества оказания медицинской помощи в поликлиниках Петербурга, доступность медобслуживания для горожан, а также другие актуальные вопросы сферы здравоохранения. Для их оперативного решения, в частности, было предложено создать Совет по развитию здравоохранения при губернаторе Петербурга.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Петербургу около 10 млрд рублей из резервного фонда. На эти средства у стройкомпаний предполагается выкупить детсады, школы, поликлиники и кабинеты врачей общей практики.