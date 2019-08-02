«МегаФон» купил у Huawei продукцию и комплектующие почти на 5 млрд рублей

«МегаФон» сообщил, что купил продукцию и комплектующие у китайской корпорации Huawei на сумму 4,98 млрд руб. Сумма составляет 25,88% от стоимости активов АО «МегаФон ритейл», сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации. Сделки заключены 28 декабря 2018 года и 14 января 2019 года.

Ранее стало известно, что Huawei ведет переговоры с российскими компаниями о сотрудничестве и покупке бизнеса. Кроме того, до конца года будет запущен пилотный проект по использованию российской операционной системы «Аврора» на смартфонах Huawei.

Напомним, в мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, чтобы защитить информационно-коммуникационную инфраструктуру США от внешних угроз. 9 июля министр торговли США Уилбур Росс заявил, что США собираются смягчить ограничения на торговлю американских компаний с Huawei, если продажа или покупка конкретных услуг или товаров не будет угрожать национальной безопасности США.

О торговых переговорах Вашингтона и Пекина — в публикации “Ъ” «Китай опять зовут к столу».