В России экспорт технологий вырос на 19%

Российский экспорт технологий выросли на 19% впервые с 2017 года и составили $1,4 млрд, говорится в данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики. Импорт в 2018 году составил $3 млрд, что меньше на 7,3%, чем в 2017 году.
По данным исследования, охватывающего период с 2001 по 2018 год, максимальный технологический экспорт был зафиксирован в 2015 году ($1,65 млрд). Тогда его разрыв с импортом ($2,2 млрд) был минимален.
Институт отмечает, что в прошедшем году в импорте и экспорте России доминировали инжиниринговые услуги (51,4% и 45,9%). Удельный вес поступлений от экспорта по соглашениям, предметами которых являлись охраняемые объекты промышленной собственности, составил 2,4%, тогда как в структуре выплат по импорту их доля достигала 35,2%.
Удельный вес платежей по патентам на изобретения, селекционные достижения, полезные модели и патентным лицензиям оказался минимальным: 1,3% по экспорту, 9,1% по импорту. Такие соотношения говорят о преобладании в торговле с зарубежными партнерами неохраноспособных объектов. «Положительное сальдо в размере $0,3 было отмечено лишь по категории соглашений, предметами которых являлись результаты научных исследований и разработок»,— отмечено в исследовании.
Наибольшие объемы валютных поступлений в страну от экспорта технологий приходились на:
«Доля СНГ в 2018 году составила 9,6%. В числе этих государств заметно выделялись Белоруссия и Казахстан (соответственно, $68,5 млн и $23,7 млн), более активно приобретавшие российские технологии»,— говорится в исследовании.
Согласно данным, торговля технологиями и услугами технологического характера страны на мировом рынке не достигла значительных масштабов. По объемам трансакций Россия занимает лишь 27-е позиции в последних (на 2015 год) рейтингах Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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