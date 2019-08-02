Четыре компании из Удмуртии получили в аренду участки для реализации инвестпроектов без проведения торгов

Власти Удмуртии предоставили в аренду участки без проведения торгов для ООО «Политех», ООО «Сарапульский завод растительных масел» (СЗРМ), ООО «Оливия» и ООО «Паркуз групп». Соответствующие распоряжения подписал глава региона Александр Бречалов. Документы, срок действия которых составляет два года, размещены на сайте главы и правительства республики.

В распоряжениях сказано, что обозначенные компании будут реализовывать на участках инвестиционные проекты. ООО «Политех» реализует инвестпроект «Расширение и технологическое дооснащение действующего металлургического производства, создание производства по механической обработке литых заготовок и нанесению защитных покрытий» в Воткинске, СЗРМ — «Завод по производству рапсового масла» в Сарапуле, ООО «Оливия» — «Строительство базы отдыха в д. Сеп Игринского района», ООО «Паркуз групп» — «Строительство базы отдыха, организация стояночных мест и парковочной зоны» в Воткинске.