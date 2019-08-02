Медведев прилетел на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на курильский остров Итуруп, сообщает ТАСС. Он посетит село Рейдово, чтобы осмотреть строительные площадки новой школы и двух жилых домов, а также рыбоперерабатывающий завод «Ясный» и водно-оздоровительный комплекс термальных вод «Жаркие воды».

Последний раз Дмитрий Медведев был в Итурупе в 2015 году. Он посещал местный аэропорт, портовой пункт Курильский и рыбоперерабатывающий завод «Рейдово». Глава правительства также встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп». Япония каждый раз выражала в связи с этим протест.

Напомним, в июне этого года на переговорах в Токио Россия и Япония вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу формата и содержания возможного соглашения по Курильским островам. К вопросу спорных территорий добавилась проблема формата гипотетического мирного договора: Токио настаивает на одностраничном документе, Москва хочет подписания масштабного соглашения, в котором бы отразились прошедшие со времен окончания войны десятилетия.

Подробнее о разногласиях России и Японии читайте в материале “Ъ” «Пограничная проблема превратилась в постраничную».