Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал решить проблемы с конкурсами на проведение госзакупок. «Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала»,— сказал он на совещании о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке (цитата по ТАСС).

Глава правительства отметил, что уже давал поручения по усилению ответственности против недобросовестных подрядчиков. При этом речь идет не только об административной ответственности, но и об уголовной — в связи с манипуляциями итогов конкурсов.

По словам Дмитрия Медведева, если участники конкурса заранее хотят уничтожить его результаты, то за этим должно следовать наказание. «Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией»,— сказал премьер-министр. Он добавил, что эта проблема «сплошная по всей стране», и ее надо решать.