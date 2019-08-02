Следственный комитет идет по следам пожара

Следственный комитет России вчера возбудил уголовное дело в отношении чиновников, не принявших мер для тушения лесных пожаров. В ведомстве говорят, что речь идет о сотрудниках красноярского министерства лесного хозяйства, которые своим бездействием дали огню «распространиться на значительные территории». Между тем ранее красноярский губернатор Александр Усс, комментируя масштабные пожары, назвал их явлением, «бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно» — если возгорания находятся в так называемых зонах контроля. Политолог говорит, что это высказывание может нанести серьезный вред карьере главы региона.

Вчера в Красноярске прошел согласованный митинг за отставку губернатора края Александра Усса, организатором которого выступил член партии «Патриоты России» Сергей Конобеевский (по его оценке, участниками мероприятия стали около 2 тыс. человек). Люди вышли с плакатами «Усса в отставку», «Пришел качнуть права», «На пропаганду деньги есть, а на лес нет», «Александр Усс качает миллионы, лесные ресурсы и права» и «Красноярские власти научились клонировать обманутых дольщиков». «Наши деды воевали не за то, чтобы губернатор нашего региона цитировал нациста. Даже после этого он обязан уйти»,— заявила с трибуны одна из митингующих. В июне этого года на встрече с журналистами господин Усс, комментируя заявление бывшей главы Счетной палаты Красноярска Татьяны Давыденко о многомиллиардных хищениях в лесной отрасли, заявил: «Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу. Мне вспоминается цитата, если я не ошибаюсь, Геббельса во времена гитлеровской Германии: "Чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди". Но, слава богу, мы живем уже в другие времена». На самом деле цитата принадлежит Адольфу Гитлеру, который написал похожие слова про роль евреев и марксистов в разгроме Германии в Первой мировой войне в книге «Майн Кампф» (в соответствии с 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории РФ запрещено распространение данной книги, а также производство или хранение в целях распространения).

Отметим, в июне госпожа Давыденко представила доклад о катастрофическом положении в сфере лесного хозяйства, бесконтрольных вырубках леса и многомиллионных хищениях. Вскоре прокуратура инициировала проверку, по результатам которой депутаты краевого заксобрания отправили аудитора в отставку. «Леса горят по двум причинам,— заявила несколько дней назад экс-глава красноярской Счетной палаты.— Первое — халатное отношение губернатора, председателя правительства и министра лесного хозяйства к своим полномочиям и обязанностям. Второе — там, где не тушат пожары, это кому-то нужно скрыть либо воровство, либо другую преступную деятельность».

Сам господин Усс по поводу лесных пожаров высказался в минувший понедельник. «Это было и сто, и пятьсот лет тому назад,— заявил он.— Если у нас зимой холодная погода и возникают метели, никому не приходит в голову топить айсберги, чтобы стало потеплее. Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно». Зоны контроля — территории, на которых регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. Крупные пожары в Сибири дали повод начать дискуссию о необходимости пересмотра действующего порядка пожаротушения в стране. Об этом заявили депутаты Госдумы, указывая, что надо вести речь не только «об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, нужно учитывать вред, наносимый людям». С этой позицией согласились в МЧС. А глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения.

Участники митинга в Красноярске утвердили резолюцию с требованием отправить губернатора Усса в отставку и привлечь к ответственности. «Он дискредитировал себя как глава региона, руководитель и политик,— говорится в документе.— За 20 лет работы в законодательном собрании Красноярского края нажил состояние в 1,5–2 млрд руб. Одних только задекларированных денег на счетах 630 млн руб. При этом Александр Усс ни дня не работал в бизнесе. Налицо казнокрадство и работа на государственном посту с целью личного обогащения».

После окончания митинга стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении чиновников, не принявших мер для тушения лесных пожаров. «Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность)»,— говорится в официальном сообщении ведомства. В СК поясняют, что с 22 марта по 1 августа 2019 года должностные лица «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории». Следователи подчеркнули, что ущерб от этих действий устанавливается. «Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выявление лица (лиц), причастного к его совершению, решается вопрос о назначении и производстве необходимых экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся обыски в министерстве лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ "Лесопожарный центр" с целью изъятия интересующей следствие документации»,— говорится в заявлении СК.

Политолог Константин Калачев считает, что возбуждение первого уголовного дела по лесным пожарам и начало следственных действий против чиновников минлесхоза — удар по губернатору Александру Уссу. «Понятно, что кольцо вокруг него сужается, и надо понимать, что есть те, кто хотел Усса подвести к отставке,— говорит он.— После его высказывания (о вреде борьбы с пожарами.— “Ъ”) теперь будут и дальше пытаться поймать его за язык». По его мнению, у губернатора незавидные перспективы: «Судя по тому, какой поток негатива идет, недостает буквально последней капли». Впрочем, господин Калачев обращает внимание, что митинг против Александра Усса был немногочисленный, что говорит в пользу «противоречивого» мнения о губернаторе в регионе.

Юлия Сасевич, Красноярск; Анна Васильева