Ефремов в стихах попросил Колокольцева отпустить актера, изобразившего пьяного гаишника

Актер Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором в стихах попросил отпустить своего коллегу Дмитрия Смолева. Его арестовали на восемь суток за ролик, в котором он изобразил пьяного сотрудника ГИБДД, стоя на набережной.

Господин Ефремов отметил, что актеры часто носят «не свое» («Скажут — будешь министр обороны, // В орденах, всем солдатам пример»). Он добавил, что ему самому приходилось перевоплощаться в каких-то служащих, но никто за это не наказывал. По словам Михаила Ефремова, если привлечь к ответственности всех артистов, которые надевали форму, некому будет играть. Он попросил освободить от наказания Дмитрия Смолева:

Господин полицейский министр!

Не пытаясь дерзить и шутить,

Я прошу: разберитесь там быстро.

И артиста прошу отпустить.

Напомним, актера «Современника» Дмитрия Смолева признали виновным в мелком хулиганстве и незаконном ношении формы (20.1 и 17.12 КоАП). В МВД посчитали, что он своим поведением «дискредитировал органы внутренних дел».

О том, оправданно ли такое наказание, читайте в материале “Ъ FM”.